На выставке в Кемерове представили меч, топоры и кольчугу времен Александра Невского

В экспозицию также вошла подлинная берестяная грамота XIII века

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Федеральный музейно-выставочный проект "Александр Невский. Великий русский полководец" открылся в отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея в Кемерове. В основе выставки - боевое снаряжение времен XIII века из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Кузбасса.

"На выставочном проекте представлено 56 подлинных предметов археологии XIII века из фондов Новгородского объединенного музея-заповедника: подлинная кольчуга и шлем из фондов Кузбасского государственного краеведческого музея, исторические реконструкции, а также мультимедийный контент, который погружает посетителей в мир Древней Руси XIII века", - рассказали в министерстве.

Кроме того, на выставке представлены образцы оружия и военной экипировки времен Александра Невского: подлинный меч романского типа, наконечники копий и стрел, боевые топоры, кольчуга. Кроме этого, посетители смогут увидеть удила, подковы, стремена, художественно оформленные накладки на седло, а также подлинную берестяную грамоту XIII века.

Также на выставке представлена полноразмерная модель русского воина в реконструированных доспехах XIII века. Реконструкцию выполнили на основе археологических находок и летописных источников. Выставка продлится до 15 ноября.