Самое маленькое издание "Капитанской дочки" передали в оренбургскую библиотеку

Ее размеры составили 48х32 мм

ТАСС, 23 августа. Мастер книжной микроминиатюры Анатолий Коненко изготовил и передал в оренбургскую библиотеку самое маленькое в мире издание "Капитанской дочки" Александра Пушкина. Об этом ТАСС сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"Передача самой маленькой "Капитанской дочки" в мире состоялась. Теперь в коллекции 478 "Капитанских дочек" на 42 языках мира", - сказал собеседник агентства.

Храмов сообщил, что в начале года в музее центральной городской библиотеки в Сургуте благотворительный фонд "Евразия" познакомился с творчеством Коненко. Узнав о том, что по инициативе "Евразии" в Оренбурге с 2015 года собирается коллекция "Капитанских дочек" на разных языках мира и разных лет издания, автор согласился изготовить самую маленькую книгу. В течение полугода он создал 39 иллюстраций к роману А. С. Пушкина и переплел миниатюрную книгу, размеры которой составляют 48х32 мм.

Анатолий Коненко родился в Орске Оренбургской области, но всю жизнь живет в Омске. Он занимается микроминиатюрой с 1981 года и с тех пор издал более 200 наименований книг, среди которых есть занесенный в книгу рекордов Гиннесса "Хамелеон" А.П. Чехова размером 0,9х0,9 мм. В 2006 году Коненко побил собственный рекорд, изготовив книгу "Русский алфавит" размером 0,8х0,8 мм. Часть своих работ автор продемонстрировал оренбуржцам на встрече 23 августа.