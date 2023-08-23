Русский музей отреставрировал приобретенные Петром I скульптуры Строгановского дворца

Реставраторы провели расчистку поверхности статуй и ваз от загрязнений, удалили старые реставрационные доделки, восполнили утраченные фрагменты, а также провели консервацию камня, из которого сделаны предметы

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Скульптуры из сада Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, приобретенные по заказу Петра I, вернулись на постоянное место после реставрации. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

"В рамках проекта по восстановлению сада Строгановского дворца успешно отреставрированы пять произведений, которые сохранились до настоящего времени: статуи Нептуна и Флоры, маскарон, а также две мраморные вазы. Реставраторы провели расчистку поверхности статуй и ваз от различных загрязнений, удалили старые реставрационные доделки, восполнили утраченные с течением времени фрагменты и мелкие утраты, а также провели консервацию камня, из которого сделаны предметы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Статуя Нептуна - одна из самых ранних по времени создания скульптур Петербурга. Она была выполнена итальянским мастером в конце XVII века. Скульптура "Флора" представляет собой копию античной Флоры Фарнезской и датируется XVIII веком. Маскарон из известняка - фрагмент моста, находившегося ранее на Строгановской даче, датируется началом XIX века. Декоративные вазы предположительно были созданы в тот же период.

"Завершение реставрации скульптур из Строгановского сада - значимое, даже сенсационное событие. Они были привезены в Санкт-Петербург по заказу Петра Великого и сохранили память об истории создания нашего города. Больше века, с 1908 года, хрупкие скульптуры находились под открытым небом в неблагоприятном для мрамора климате. Благодаря нашим партнерам - компании ПАО "Россети Ленэнерго" - за год скрупулезной работы реставраторами Русского музея был восстановлен истинный вид бесценных произведений искусства. Их появление в постоянной экспозиции Строгановского дворца во всей первозданной красоте белого мрамора - важный день для петербуржцев", - привела пресс-служба слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.

Сад Строгановского дворца был сформирован в начале XX века, когда после ликвидации дачи Строгановых на Черной речке часть садовых скульптур была перевезена во внутренний двор здания на Невском проспекте. На месте парадного двора Строгановского дворца был обустроен "сад-воспоминание" в романтическом стиле.