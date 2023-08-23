В Оренбурге открылся международный фестиваль духовой музыки

Он начался с концерта под открытым небом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль духовой и джазовой музыки открылся в Оренбурге концертом Военного духового оркестра штаба Центрального военного округа на набережной Урала, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова".

В программе фестиваля - известные джазовые ансамбли и духовые оркестры, сольные исполнители на духовых инструментах, лучшие детские и молодежные коллективы.

"Участие в фестивале принимают около 250 музыкантов - из Оренбургской области, Екатеринбурга, Москвы, Башкирии и Казахстана. Первым мероприятием фестиваля стал концерт Военного духового оркестра штаба Центрального военного округа. Он состоялся на набережной реки Урал", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль продлится до 26 августа. В течение этого времени коллективы будут выступать на открытых площадках города. В сводных выступлениях оркестров примут участие лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского Федор Шагов и Степан Бачевич.

Кроме того, 25 августа состоится шествие оркестров - участников фестиваля по центральным улицам города. Колонна оркестров проследует от улицы Советской до площади Ленина. Позже в этот день там пройдет гала-концерт биг-бэндов.

Как отметили организаторы, фестиваль сыграет важную роль и для профессионального духового сообщества региона. Для оркестров-участников, руководителей и дирижеров мастер-классы проведут ведущие специалисты жанра духового исполнительства России - президент ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова", член Общественной палаты России Михаил Брызгалов, известный российский джазмен, первый заместитель директора "Академии джаза", композитор Павел Овчинников и профессор, солист Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, заслуженный артист России Вениамин Мясоедов.

О фестивале

Международный фестиваль духовой и джазовой музыки в 2023 году проходит в рамках Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!". Организатором фестиваля является ассоциация "Духовое общество имени Валерия Халилова". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.