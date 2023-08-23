В Димитровграде открылась первая Всероссийская филателистическая выставка о педагогике

В экспозицию вошли конверты, марки и открытки

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 23 августа. /ТАСС/. Конверты, марки и открытки разных лет представлены в Димитровграде на Всероссийской филателистической выставке, посвященной Году педагога и наставника. Как сообщил журналистам вице-президент Союза филателистов России Демид Устинов, ранее в истории подобная выставка не проводилась.

"Впервые в истории государства и в мировой истории проходит Всероссийская филателистическая выставка, посвященная педагогике. Ничего подобного никогда не проходило", - сказал он.

Экспонаты разместили на нескольких стендах в фойе открывшегося 23 августа в Димитровграде лицея ядерных технологий. "Всего на выставке 56 коллекций представлено. Мы выставляем всего 20%", - добавил Устинов.

По его словам, выставка уже оценили. "Высшую награду получил коллекционер из Магнитогорска. 28 наград из 46 учрежденных медалей получили ульяновские коллекционеры", - уточнил вице-президент Союза филателистов России.

Устинов пояснил, что выставка продлится несколько дней в Димитровграде, а затем ее переместят в один из торговых центров Ульяновска. "Очень важным моментом является то, что каждый третий участник [выставки] - учитель. И среди членов жюри тоже есть учителя", - сказал он.

В день открытия выставки презентовали открытку с изображением памятника учителю в Ульяновске, выпущенная Почтой России в Год педагога и наставника. Для ее гашения был изготовлен памятный сувенирный штемпель с изображением эмблемы тематики года - большого пеликана. В церемонии гашения открытки 23 августа принял участия министр просвещения России Сергей Кравцов, который посетил Димитровград с рабочей поездкой.