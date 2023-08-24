Фильм "Посредники" Хирокадзу Корээды выйдет в России

Мировая премьера картины состоялась на 75-м Каннском кинофестивале

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Драма японского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Хирокадзу Корээды "Посредники" выходит в широкий российский прокат. Это первый фильм Корээды на корейском языке и с корейскими актерами, сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Русский репортаж".

По сюжету дождливой ночью замешанная в преступлении девушка Со-ён оставляет новорожденного сына у дверей приюта, рядом со специальной "коробкой для детей". Когда она возвращается за ребенком, обнаруживает, что младенца подобрала пара мошенников. Владелец прачечной Сан-хён и его напарник Тон Су намерены найти ребенку идеальных приемных родителей, чтобы получить несколько миллионов вон за сделку. В поисках новой семьи для малыша герои ездят по стране, не подозревая, что на хвосте у них висит пара женщин-детективов, намеренная поймать их с поличным.

"Посредники" - это первый фильм японца Корээды, снятый им в Корее на корейском языке. По словам режиссера, с тех пор как он снял фильм "Сын в отца", его заинтересовала система усыновления в Японии. Во время изучения материала он узнал, что подобное существует и в Южной Корее. "Детские коробки", в которых оставляли новорожденных, используются там чаще, чем на его родине. Корээда подчеркнул, что в отличие от Японии, в Корее эта тема считается острой для социальных дискуссий. Только за первые 10 дней проката в республике фильм посмотрели 1 млн зрителей.

Мировая премьера "Посредников" состоялась на 75-м Каннском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнил южнокорейский актер Сон Кан-хо - звезда фильмов "Паразиты", "Воспоминания об убийстве" и "Таксист". Артист получил за "Посредников" в Каннах приз за лучшую мужскую роль, став первым южнокорейским мужчиной-актером, удостоившимся такой награды.

"Во время работы над сценарием я услышал много историй детей, которых оставили в бэби-боксе. Наблюдая за такими детьми, отчаянно задающими себе вопрос: "А хорошо ли, что я родился?", меня переполняло желание снять фильм, который мог бы ответить на этот вопрос. С самого начала я думал, что это будет история о брокере, продающем детей, помещенных в коробку для младенцев, но в то же время это будет история о том, как две женщины "становятся матерями" благодаря своим отношениям с ребенком. Я хотел, чтобы фильм мог напрямую транслировать мысль: "Хорошо было родиться", - цитирует пресс-служба "Русского репортажа" режиссера.

Хирокадзу Корээда - японский режиссер, сценарист и продюсер, один из ярких представителей современного кинематографа Японии. Фильмография Корээды насчитывает более 30 картин, большинство из которых посвящены проблемам семьи и семейным отношениям, темам памяти, смерти и примирения с потерей. Наиболее известный его фильм - "Магазинные воришки", удостоенный в 2018 году "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Корээда стал первым японским режиссером, получившим эту награду.