Телеканал "Россия-культура" начинает съемки проекта "Большая опера"

В нем примут участие пять исполнителей из РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы профессионального телеконкурса молодых оперных исполнителей "Большая опера" приступили к съемкам седьмого сезона. Премьера телешоу состоится в новом телесезоне, сообщили в пресс-службе телеканала.

"24 августа телеканал "Россия - Культура" начинает съемки седьмого сезона одного из самых ярких музыкальных проектов российского ТВ - "Большая опера". Премьера телешоу состоится в новом телесезоне", - говорится в сообщении канала.

При подготовке к новому сезону проекта оргкомитетом было рассмотрено более 300 заявок, в итоге к конкурсу допущены 10 вокалистов из России и стран ближнего зарубежья. Среди участников - пятеро исполнителей из России: Елизавета Кулагина (сопрано), Екатерина Савинкова (сопрано), Софья Цыганкова (сопрано), Елисей Лаптев (бас-баритон), Константин Федотов (бас). Также в конкурсе примут участие Ирина Мулярчик (сопрано) и Дарья Горожанко (меццо-сопрано) из Белоруссии, тенор Тигран Мелконян из Армении, баритон Динмухамед Кошкинбаев из Казахстана и баритон Ришат Решитов из Узбекистана.

Ведущими нового сезона выступят актриса, телеведущая Марика Абдразакова и оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. Сопровождать выступления будет Государственный Кремлевский оркестр Управления делами президента РФ. В жюри конкурса вошли певица, заслуженная артистка РФ Марина Мещерякова, руководитель оперной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Медея Ясониди (Греция - Россия), дирижер Марко Боэми (Италия), гендиректор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, певец, солист Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андрич.

Темой первого выпуска станет итальянская опера, второго - русская опера. Третья программа "Дуэты" - это выступления конкурсантов с участниками "Большой оперы" прошлых лет и приглашенными гостями. Как сообщили в пресс-службе, в первый день никто из конкурсантов не покинет проект, игра на выбывание начнется во второй программе. К концу проекта останутся трое участников, из которых жюри выберет победителя.

Проект выходит в эфир с 2011 года. Это телевизионный конкурс профессиональных оперных певцов, который сочетает в себе элементы шоу и академического концерта. Шестой сезон вышел в 2019 году.