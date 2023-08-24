В малых поселениях Якутии в рамках акции "Ночь кино" открылись 15 кинозалов

В частности, речь идет о населенных пунктах Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского и Чурапчинского районов

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Кинозалы, оснащенные кинопроектором компании "Экстра синема", открылись в четверг в 15 малых поселениях в Якутии. Торжественная церемония запуска работы кинозалов состоялся с участием главы Якутии Айсена Николаева в Якутске.

"Это проект, который двигает и раздвигает границы нашей республики. Всего мы выделили 27 млн [рублей] из бюджета, 10 кинозалов открыли в прошлом году", - сказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, добавив, что кинозалы открываются в малых поселениях с населением менее 1 тыс. человек.

Как уточнили в Минкультуры Якутии, кинозалы открылись в рамках акции "Ночь кино". Они заработали в населенных пунктах Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, Намского, Оймяконского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов и городского округа Якутска.

Пилотный проект по оснащению кинопроекторами зрительных залов в селах Якутии стартовал в 2022 году, тогда были открыты 10 пилотных кинозалов. Пилотный проект включает в себя специальную цифровую платформу и эко-систему для кинопроката. Разработка в пять раз дешевле и меньше своих зарубежных аналогов, проектору не требуется отдельная кинобудка, он подвешивается на потолке помещения. С учетом того, что в маленьких населенных пунктах кинопоказы отсутствуют, благодаря таким кинопроекторам жители сел получают возможность следить за новинками кино.

17 августа президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. Такое поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России". 30 мая Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке и осмотрев стенд компании "Экстра синема", поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах.

Кино в регионе

Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. Доля якутского кино в республиканском кинопрокате составляет 34%, их кассовые сборы в 2022 году составили 73 млн рублей.

Вопрос феномена российского кинематографа, национального кино как двигателя экономики регионов будет рассмотрен в ходе деловой программы Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.