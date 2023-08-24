На юге Индии открылся литературный фестиваль в честь Льва Толстого

Как сообщил почетный консул России Ратиш Наир, в программе предусмотрены конкурсы для школьников и студентов на знание творчества писателя

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Литературный фестиваль, посвященный 195-летию Льва Толстого, начал работу в Тривандруме. Как сообщил корреспонденту ТАСС почетный консул России и директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир, мероприятие продлится 30 дней.

"Сегодня фестиваль начинает работу в Русском доме в Тривандруме. В течение месяца пройдут три семинара на темы "Влияние Льва Толстого на Махатму Ганди", "Толстой и современные писатели" и "Детские рассказы Толстого". Также состоится показ фильма "Анна Каренина" режиссера Карена Шахназарова. А в период с 5 по 12 сентября в Русском доме пройдет выставка фотографий, освещающих жизнь великого русского писателя", - рассказал Наир.

Он добавил, что в программе также предусмотрены различные конкурсы для школьников и студентов на знание творчества Толстого, чтение произведений писателя на разных языках. Кроме того, состоится презентация сборника детских рассказов Толстого, переведенных Ратишем Наиром на малаялам - южноиндийский язык, на котором говорят более 35 млн человек.

Собеседник агентства уточнил, что презентацию фестиваля посетили кинорежиссер и классик южноиндийского кино Адур Гопалакришнан, дипломат, бывший посол Индии в ряде стран Тхетталил Паравешварам Шринивасан, писатель и директор Центра исполнительских искусств при Университете Кералы доктор Раджа Варьер, а также представители общественности и журналисты. "Мир Толстого огромен, а у его героев уже своя жизнь. Большинство его работ переведены на основные индийские языки", - сказал корреспонденту ТАСС индийский литературный критик Прадип Панангад. В свою очередь Шринивасан назвал двумя величайшими романами Толстого "Войну и мир" и "Анну Каренину", отдельно дипломат отметил "большое влияние" Толстого на Махатму Ганди.