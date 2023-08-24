В Италии простились с Тото Кутуньо

Заупокойная служба прошла в церкви Святых Нерея и Ахиллея в Милане

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Заупокойная служба по певцу и композитору Тото Кутуньо, который умер во вторник на 81-м году жизни после продолжительной болезни, завершилась в Милане в церкви Святых Нерея и Ахиллея. Попрощаться с артистом собралось несколько сотен человек. Трансляция велась на сайте газеты La Repubblica.

На церемонии в церкви присутствовали эстрадные певцы Джанни Моранди и Пупо (настоящее имя - Энцо Гинацци). "Великий друг, великий человек и великий артист", - сказал по прибытии Моранди.

"Он всегда просил благословения и принимал нас в своем доме не как победитель Сан-Ремо, автор больших успехов, а как простой верующий <...> Он постоянно путешествовал по миру, вчера мне сказали, что люди из России, Украины, США написали послания в связи с его уходом. Все это подтверждает, что композиции Тото оставили прекрасный след в мире", - провозгласил во время мессы приходской священник Джанлуиджи Панцери.

Гроб с телом певца вынесли из церкви примерно в 12:07 по местному времени. Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами, при этом собравшиеся у церкви поклонники Кутуньо начали петь его хит L'italiano.

Соболезнования в связи со смертью маэстро выразили многие политики и деятели искусства. Моранди назвал его "автором и исполнителем великой итальянской традиции". "Ты был и останешься незабываемым, великим человеком", - написал в свою очередь знаменитый итальянский музыкант и актер Адриано Челентано. Посольство России в Италии назвало уход Тото Кутуньо тяжелой утратой для культурных связей России и Италии.