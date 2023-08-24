Фильм Угольникова о московских ополченцах "По зову сердца" выйдет в кино 9 мая 2024 года

Режиссер не исключил, что военная драма также выйдет в формате сериала

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военная драма Игоря Угольникова "По зову сердца" о московском народном ополчении 1941 года выйдет в кинотеатрах 9 мая 2024 года. Режиссер не исключил, что, помимо кинопроката, аудитория увидит картину и в формате сериала.

"Этот фильм, который мы снимали целый год, о московском народном ополчении 1941 года, который выйдет, надеюсь, и в полнометражном варианте, и в сериальном, должен выйти 9 мая следующего года", - сказал Угольников на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Дню российского кино.

В апреле Угольников сообщил в ТАСС, что съемки фильма о народном ополчении "По зову сердца" начались в прошлом году и продолжатся в 2023-м. Угольников работает над картиной вместе с режиссером Александром Балахоновым.

Фильм расскажет о трагических событиях октября 1941 года, о подвиге московских ополченцев - не имеющих воинского опыта людях, записавшихся добровольцами, чтобы защитить столицу. В основе сценария лежат воспоминания ополченцев и фронтовиков. Согласно информации на сайте киностудии "Военфильм", основателем и генеральным директором которой является Угольников, роли в картине исполнят Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Влад Миллер и другие.

Интерес к военному кино

Угольников также отметил возросший интерес к кино на военную тематику у современного зрителя. По словам режиссера, нынешняя аудитория смотрит военное кино по-особенному, относится к этой теме трепетно. "Это накладывает на нас серьезную ответственность и в плане достоверности, и в плане эмоциональности. Какие-то параллели проводятся между тем и нынешним, никуда не деться от этого, - сказал он. - Мы не должны терять доверие зрителя к нашему военному кино. Относиться к таким проектам надо серьезно и достоверно".

Режиссер также напомнил, что его студия "Военфильм" существует более пяти лет, здесь проходили съемки художественных фильмов "Подольские курсанты", "Калашников", "Первый Оскар" и других. "Большая натурная площадка, которую мы построили в Калужской области в Медыни - "Военфильм-Медынь" - теперь уже не только существует для того, чтобы мы сами снимали там военное кино, но параллельно мои коллеги - продюсеры и режиссеры - на нашей площадке снимают свои фильмы, мы предоставляем для этого им все возможности, какими только обладаем. В этом смысле существует такое объединение индустрии", - заключил Угольников.