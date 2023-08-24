Коллективы из РФ, Белоруссии и Армении приедут на театральный фестиваль "Территория жеста"

Спектакли будут доступны для людей с ограничением здоровья по слуху

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Прием заявок на участие в VI Международном фестивале театрального искусства "Территория жеста" закончен в Москве. На смотр приедут коллективы из России, Армении и Белоруссии, сообщили ТАСС организаторы.

"Главное условие участия в фестивале - доступность спектаклей для людей с ограничением здоровья по слуху: спектакли на русском жестовом языке, пластические спектакли, спектакли с переводом", - отметили организаторы.

Смотр пройдет в Москве с 30 октября по 4 ноября. На фестиваль приедет группа NRAV творческого коллектива неслышащих артистов "Зажигай" из Минска, артисты из Народного театра "Инклюзион" Гомельского городского центра инклюзивной культуры (Белоруссия), Самарского молодежного экспериментального театра, Театра неслышащих актеров "Свой голос" из Новосибирска, театра "Форма" из Армении и The dreamers actors из Санкт-Петербурга.

В этом году в конкурсной программе будут представлены как мини-спектакли, так и полноформатные драматические, музыкальные, пластические постановки, в которых задействованы более пяти артистов.

Заявки на участие в фестивале поступили из нескольких городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Усть-Кута, Самары, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Астрахани, Хабаровска и Курской области. Организатором выступает московский Театр мимики и жеста при поддержке Минкультуры РФ.