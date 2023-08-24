В Самарской области в каждом городском округе создали виртуальный концертный зал

Губернатор региона Дмитрий Азаров также сообщил, что открыли девять кинозалов

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал доступен для жителей в каждом городском округе Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на встрече с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым и главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

"Открыто девять кинозалов, четыре откроем еще в текущем году. Десять виртуальных концертных залов [действует в регионе], в каждом городском округе Самарской области сегодня есть виртуальный концертный зал, что, конечно, очень важно и приветствуется людьми", - сообщил Азаров.

В целом в регионе с 2018 года было построено и капитально отремонтировано 40 домов культуры и детских школ искусств, создано 28 модельных библиотек. Азаров отметил, что библиотеки пользуются большой популярностью, так как становятся местом встреч людей разных поколений и интересов.

"Мы, кстати, во всех библиотеках региона реализовали наш проект "Сила в правде". Это специальный стеллаж, посвященный героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции, истории борьбы человечества и нашего народа с нацизмом", - рассказал губернатор.