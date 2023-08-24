Русский музей при участии 40 учреждений культуры проведет фестиваль ко Дню знаний

Фестиваль ориентирован на школьников, но в нем охотно принимают участие и взрослые посетители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Русский музей при участии 40 культурно-образовательных учреждений Санкт-Петербурга проведет фестиваль "Музеи - детям" ко Дню знаний. Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник службы информации и коммуникации Русского музея Мария Дмитренко, фестиваль пройдет в Летнем саду с 26 по 27 августа.

В Летнем саду будет создано пространство для познавательного досуга. Гости фестиваля смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, интерактивных занятиях, конкурсах, научных шоу, играх, розыгрышах призов. Программу дополнят музыкальные и театрализованные представления на сцене.

"Больше всего будет творческих мастер-классов - здесь можно <...> научиться делать гербарий, познакомиться с различными инструментами, узнать, как создавалась старинным способом бумага, попробовать свои силы в театральных инсценировках, музыкальных импровизациях, узнать о том, какие игры были в прошлых столетиях, какой был этикет, как пользоваться веером. Множество интересного: можно попробовать себя в роли театрального художника, проверить свои актерские способности. <...> Этому и многому другому ребята смогут научиться в рамках нашего фестиваля", - сообщила Дмитренко.

Она отметила, что фестиваль ориентирован на школьников, но в нем охотно принимают участие и взрослые посетители.

Как сообщила пресс-служба Русского музея, вход для детей до 14 лет на мероприятие будет бесплатным, посетители в возрасте 14-22 лет могут приобрести билеты по Пушкинской карте. Остальные гости смогут купить билеты на официальном сайте и в кассах дворцов Русского музея и Летнего сада.