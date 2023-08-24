Совет по реставрации "Троицы" Рублева может состояться в первой половине сентября

В Реставрационном центре имени И. Э. Грабаря ранее сообщили, что обследование иконы "Троица" Андрея Рублева завершилось

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Реставрационный совет, на котором обсудят результаты обследования иконы "Троица" кисти Андрея Рублева, может состояться в первой половине сентября. Такое мнение ТАСС высказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

"Завершена сверка состояния сохранности, это процедура, которая была прописана как первоочередная в наших договорах. Сверка завершена, ее результаты сейчас обобщаются и будут представлены. Я думаю, что где-то в первой половине сентября реставрационный совет состоится", - сказала она.

Как ранее сообщили ТАСС в Реставрационном центре имени И. Э. Грабаря, обследование иконы "Троица" Андрея Рублева завершилось, специалисты Третьяковской галереи готовят отчет с анализом его результатов.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, написанный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.