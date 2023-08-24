Писатель самостоятельно озвучит свой роман в формате аудиокниги

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Писатель, актер и сценарист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая тушинская зга" на пресс-конференции в ТАСС. Книга будет доступна в электронном и аудиоформате, озвучивать ее будет сам автор, рассказала заведующая редакцией "Межиздат" издательства "АСТ" Ангелина Швырева.

"Книга выйдет тиражом 5 тысяч экземпляров. Безусловно, она будет доступна в электронном формате практически на всех площадках. Также раскрою секрет - это будет первая книга, которую Иван Иванович озвучит сам", - сообщила она на пресс-конференции.

По словам Охлобыстина, его новое произведение можно назвать сказкой. "Жанр определить сложно. Легче всего назвать это произведение сказкой. Я готов быть сказочником, хотя писателем быть очень почетно", - сказал автор. Главным героем книги, по его словам, является сам район Тушино. "Любимый герой в этой книге - сам район Тушино. Это живой организм, живой район, он странный, из деревень сделан, из "уголовщины", из "комсомольщины". Это страна сказки, территория, где Буратино чувствовал бы себя комфортнее всего в Москве", - отметил он.

Продюсер издательства "АСТ" Игорь Воеводин также отметил, что необычное название книги - "Великая тушинская зга" - выбирал сам автор. "Издательство предлагало разные варианты, вплоть до того, чтобы написать просто "Зга". Но автор настоял на своем, а мы всегда прислушиваемся к мнению Ивана. Книга станет бестселлером", - добавил он.