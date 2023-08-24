В Пскове открыли выставку в честь столетия поэта и партизана-подпольщика Игоря Григорьева

На экспозиции представлены редкие архивные документы, фотографии, книги и рукописи писателя из фондов Псковского музея, а также из личного архива его семьи

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли выставку "Я родине моей не изменял" в честь столетия советского поэта и писателя Игоря Григорьева, который в годы Великой Отечественной войны был подпольщиком и партизаном. В экспозиции впервые представлены редкие архивные документы и фотоматериалы времен войны, а также сборник стихов, о котором не было известно ранее, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сегодня в Псковском музее, в фойе второго этажа мы впервые открыли выставку, посвященную подпольщику и партизану в годы Великой Отечественной войны, известному русскому поэту и переводчику в мирной жизни, Игорю Григорьеву. В экспозиции находится впервые множество предметов, которые ранее не были представлены общественности, в том числе сборник стихов, о котором ранее не было известно", - сказала собеседница агентства.

Поэзия Григорьева посвящена темам войны, утрат в лихолетье, а также мужеству русских людей. Сборник "Набат" целиком посвящен военному времени. Но главное место в его поэзии занимает любовь к Родине, людям, природе, женщине и самой жизни.

Личность Григорьева для Псковской области имеет большое значение, в годы немецкой оккупации он был руководителем плюсских подпольщиков. Затем Григорьев служил в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады, где имел подпольную кличку "Капитан Игорь". За время войны писатель был четырежды тяжело ранен, дважды контужен и перенес восемь операций. Он награжден орденами Великой Отечественной войны и медалями: "За отвагу", "Партизану Великой Отечественной войны".

О выставке

Мельникова также отметила, что на выставке представлены редкие архивные документы, фотографии, книги и рукописи Григорьева из фондов Псковского музея, а также из личного архива семьи писателя.

"У посетителей музея есть редкая возможность увидеть документы, например, справку Ленинградского штаба партизанского движения. В фондах Псковского музея-заповедника хранится большая коллекция предметов, связанных с именем Игоря Григорьева. Но особенно приятно говорить о том, что накануне открытия выставки наши фонды пополнились новыми данными. Сотрудникам музея удалось связаться с родственниками Игоря Николаевича, которые предоставили копии его личных документов", - отметила Мельникова.

На выставке можно увидеть также рукописи, поэтические сборники Григорьева и фотопортреты. "На выставке мы также представили книгу воспоминаний о герое, в котором опубликована полная его биография. Его супруга Елена Морозкина говорила про своего мужа, что любовь к Родине была для него главным в жизни, а стихи - его сутью. И все представленные нами предметы, документы и книги как раз являются красноречивым тому свидетельством. Умер поэт 16 января 1996 года", - пояснила Мельникова.