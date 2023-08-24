В Великом Новгороде открылась мастерская для писателей СЗФО

В пресс-службе регионального министерства культуры сообщили, что на мероприятие собрались 40 поэтов, прозаиков, критиков и публицистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Межрегиональная творческая мастерская для писателей Северо-Западного федерального округа открылась в филармонии им. А. С. Аренского в Великом Новгороде. На нее собрались 40 поэтов, прозаиков, критиков и публицистов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского в четверг открылась Межрегиональная творческая мастерская для писателей Северо-Западного федерального округа. На нее собрались 40 поэтов, прозаиков, критиков и публицистов из всех областей СЗФО", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в Минкультуры региона, из Новгородской области в семинаре принимают участие молодые литераторы - Григорий Князев из Великого Новгорода и Елизавета Гремячевская из города Чудово. "Григорий Князев уже хорошо известен литературному сообществу, его стихи публикуют лучшие сборники нашей страны. Елизавета только начинает свой путь на литературном поприще и помогает ей в этом Новгородское отделение Совета молодых литераторов Союза писателей России", - пояснили в Минкультуры.

С участниками мастерской будут работать мастера из всех цехов литературы. Семинары прозы проведут первый секретарь Правления союза российских писателей Светлана Василенко, глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов и главный редактор журнала "Аврора" Кира Грозная. С поэтами будут работать заведующая отделом поэзии журнала "Дружба народов Галина Климова, а также главный редактор журнала поэзии "Пироскаф" Александр Переверзин. Уроки драматургического мастерства дадут сценарист Арсений Гончуков и автор пьес Олжас Жанайдаров, а с критиками и публицистами будут работать критики журнала "Вопросы литературы" Елена Погорелая и Александр Чанцев.

Литературная мастерская продлится в Великом Новгороде до 28 августа. Ее проводит Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР). "Не всех участников можно назвать молодыми, но всех можно отнести к начинающим", - пояснили в Минкультуры.

"Мастерские для писателей" - один из самых известных проектов АСПИР. В 2022 году мастерские прошли в Москве (дважды) и в пяти федеральных округах РФ.