Киностудия Горького планирует сделать из фильма "Чижик-пыжик возвращается" трилогию

Картина выйдет на экраны 31 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Киностудия им. Горького планирует развить сюжет своего нового детского фильма "Чижик-пыжик возвращается", сняв еще две картины. О планах по созданию трилогии сообщила генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. Горького Лика Бланк.

"Задумана уже вторая часть и третья, это трилогия. От того, как вы все посмотрите, посмотрят зрители, зависит, будет ли это продолжением", - сказала она, представляя проект на премьерном показе в столичном киноцентре "Октябрь".

"Чижик-пыжик возвращается" расскажет о школьниках из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Главными героями становятся девочка-блогер, которая мечтает о миллионе подписчиков, и мальчик-отличник, который хочет загадать желание, чтобы его родители не разводились. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее самостоятельно.

Главные роли в картине исполнили 11-летние Александра Бабаскина и Миша Мяло, а также актриса Инга Оболдина. Одну из ролей в фильме сыграла народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Актеры на главную роль, по словам Бланк, подбирались "сложно и долго", поскольку детских артистов в России очень мало. "Есть единицы, которые снимаются и играют детские роли во всех наших сериалах и фильмах и не только. Поэтому кастинг был долгий и мучительный. 28 детей в фильме снималось, свежие лица, которые, мы надеемся, скоро увидим в других картинах и сериалах на нашем телевидении", - сказала она журналистам.

В лучших традициях детского кино

Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" выпустит "Чижик-пыжик возвращается" на большие экраны 31 августа. Как отметила Бланк, фильм открывает не только новый киносезон, который традиционно стартует осенью, но и школьный. Это первый большой детский проект после перезапуска Киностудии им. Горького. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге в 2022 году. Зрители увидят кадры с Дворцовой площади и Дворцовой набережной, Сенатской площади и других локаций города.

Генеральный директор Киностудии Горького и председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что "Чижик-пыжик" - настоящее детское кино, созданное в лучших традициях киностудии. Новый фильм покажут на более чем 1,7 тыс. экранов кинотеатров. "Это очень большая роспись для детского фильма, очень хороший и уверенный для нас прогноз. Это значит, что детское кино интересно, что у него есть будущее", - сказала она журналистам.

Одна из задач Киностудии Горького, по словам Слащевой, вернуть зрителей в кинотеатры после ухода западных мейджоров, чтобы они снова поверили в то, что в России умеют снимать хорошее и качественное детское кино. "Это очень непросто, потому что на очень длинном периоде - почти 30 лет - у нас не было детского кино. Семейное кино от российских мейджоров буквально стало появляться последние три-четыре года, "Чебурашка" - яркий пример этой истории, пример настоящего семейного кино", - сказала она.

Слащева отметила, что главная особенность новой картины в том, что это детское кино, где главными героями являются дети, а их переживания - основной мотив фильма. "Если вы вспомните лучшие фильмы Киностудии им. Горького и вообще советского периода, то это было кино про детей. Детское от семейного отличается одним - в центре дети и их эмоции".

Сама гендиректор Киностудии им. Горького хотела бы увидеть в будущем качественную экранизацию братьев Стругацких и новые истории про Алису Селезневу, которую в детстве считала своим кумиром. "Я всегда говорила, что любимым мультфильмом для меня является "Тайна третьей планеты". В детстве мне казалось, что интереснее жизни, чем у Алисы Селезневой, нет. Поэтому я очень жду новых историй про нее. К одной из них мы имеем отношение как "Союзмультфильм", это "Сто лет тому вперед", которую мы все увидим в прокате в следующем году", - заключила она.