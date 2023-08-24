В Ярославле на выставке из собрания Третьяковки представят Грабаря в качестве реставратора

Экспозицию также дополнил документальный фильм, посвященный деятельности Игоря Грабаря в городе

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Выставка из собрания Государственной Третьяковской галереи, посвященная творчеству Игоря Грабаря, открывшаяся в Ярославском художественном музее (ЯХМ), представляет его не только как художника, но и как реставратора, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы готовы представить на суд публики выставку, которая посвящена Игорю Эммануиловичу не только как художнику. Кроме творческих произведений в рамках выставки работает раздел, который посвящен деятельности Грабаря как реставратора, как человека, который возглавлял Центральные Государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), который курировал участок этих реставрационных мастерских в Ярославле и благодаря деятельности которого сохранилось очень большое количество икон, которые являются знаковыми, важнейшими иконами ярославской иконописной школы", - сказала на открытии выставки директор ЯХМ Алла Хатюхина.

Экспозиция разместилась в трех залах ярославского музея. На выставке представлено 22 работы Грабаря из Третьяковской галереи, а также три полотна из собрания ЯХМ. Публика увидит знаменитый автопортрет художника с палитрой в белом халате, а также натюрморты, портреты и зимние пейзажи. Экспозиция объединила работы, созданные в период с 1904 года до 1950-х годов. Иконы из собрания Ярославского отделения ЦГРМ представляют второй раздел выставки.

"Мы благодарим вас (Ярославский художественный музей - прим. ТАСС) за хорошую подготовительную работу, за внимание, четкое следование всем необходимым условиям экспонирования, за любовь к живописи", - сказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Выставка рассказывает о Грабаре как о живописце, организаторе государственных реставрационных мастерских, государственного музейного фонда, первом директоре Третьяковской галереи. Экспозицию дополнил документальный фильм, посвященный деятельности Грабаря в Ярославле и его связи с ярославской землей. Он неоднократно бывал в регионе как искусствовед, общался с краеведами. Художник оставил запись в книге отзывов ярославского музея в 1935 году.

Ярославский художественный музей - крупнейший музей искусств в российской провинции. Музею более 100 лет, он объединяет пять памятников архитектуры в трех населенных пунктах региона, в его собрании более 80 тыс. произведений. На базе ЯХМ работает культурно-выставочный центр Русского музея, он открылся 29 августа 2017 года.