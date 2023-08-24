Под Псковом в заповеднике Пушкина "Михаиловское" пройдет концерт флорентийской музыки

Программу вечера назвали "Все в этой музыке, ты только улови"

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, проведут концерт инструментальной музыки XVI века. Ее исполнит солист Мариинского театра Геннадий Никонов, сообщила пресс-служба музея.

"Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" проведет концерт известного трубача и вокалиста (контртенор), солиста Мариинки, лауреата международных конкурсов Геннадия Никонова. В программе вечера, который назвали "Все в этой музыке, ты только улови", заявлены инструментальные и вокальные пьесы Джулио Каччини - известного мастера Флорентийской камераты второй половины XVI - начала XVII века", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, солисту Мариинского театра аккомпанировать будет Игорь Смирнов (орган, фортепиано), также удостоенный многих профессиональных наград и званий, в частности, гран-при конкурса пианистов-импровизаторов в Германии. В программе концерта - также композиции представителей русского романтизма и постромантизма Петра Чайковского и Александра Скрябина.

"Исполнительский стиль Геннадия Никонова - так называемая "романтическая труба". Он характеризуется особым звукоизвлечением, смягчающим звучание медного духового и делающим его похожим на звучание скрипки или даже певческого голоса человека. В сочетании с вокальными номерами, которые Никонов в своих концертах перемежает с инструментальными пьесами, это дает особый эффект, отмечают музыкальные критики", - говорится в сообщении.

Концерт состоится в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" 29 августа. Проведут его в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.