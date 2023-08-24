Premier выпустит 84 эксклюзивных проекта в новом сезоне

В частности, выйдет криминальная драма "Убить Риту", психологический триллер "Сны Алисы", драмеди "Казачок" и комедия "Трепачи"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в холдинг "Газпром-Медиа", отпраздновал пятилетие с момента основания компании и представил новинки, которые выйдут на платформе в новом сезоне. Платформа планирует показать зрителям 84 эксклюзивных проекта, из них 65 - собственного производства, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

"В этом году мы усиливаем линейку документального кино, в коллаборации с телеканалом "Матч ТВ" активно развиваем спортивное направление, не забываем про детский контент, запускаем музыкальный раздел. Всего в 2023 году мы планируем выпустить на Premier 65 ориджиналс (контент собственного производства - прим. ТАСС): 34 сериала, 28 документальных проектов, 2 художественных фильма и 1 анимационный сериал", - сказал он.

Всего в новом сезоне Premier выпустит 84 эксклюзивных проекта: 25 оригинальных сериалов, еще 38 проектов выйдут совместно с телеканалами холдинга "Газпром-Медиа". Кроме того, в новом сезоне зрители видеосервиса увидят 15 документальных проектов и 6 полнометражных фильмов, которые выйдут эксклюзивно на Premier.

Новые проекты и продолжения популярных историй

Так, осенью выйдет криминальная драма "Убить Риту" с Евгенией Борзых, Алексеем Аграновичем и Юлией Марченко о талантливом химике, которая скрывается от бандитов и спецслужб. Также к выходу готовится приключенческая комедия "5 копеек" о пяти автомобилях "Жигули", в которых один из механиков завода спрятал несколько килограммов золота от знакомого золотодобытчика. Главные роли в проекте исполнили Роман Курцын, Кузьма Сапрыкин, Максим Битюков и другие.

До конца года на Premier выйдет психологический триллер "Сны Алисы" о девочке, которая видит будущее в снах. В нем снимались Денис Шведов, Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Екатерина Вилкова. Также платформа совместно с Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") снимает драмеди об отношениях подростков в многонациональной семье "Саша против!".

"Это история про двух подростков - Сашу и Мамажана, которые умудряются уживаться на одной жилплощади, потому что их родители решают пожениться. Мы уверены, что сериал найдет отклик по всей стране и станет обсуждаемым событием", - рассказал заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов.

Еще один совместный проект Premier и ИРИ - драмеди "Казачок" о подростке, который переносится в казачий хутор 1612 года. "У нас простая история про подростка, который из обычной школы в Москве попадает в Смутное время. Мы сняли уже где-то 30-40% материала", - сообщил продюсер проекта Сергей Светлаков.

Уже осенью платформа представит комедию "Трепачи" с Юрием Стояновым и Глебом Калюжном в главных ролях. Она расскажет о молодом стендапере Дане, пенсионере Соколове и их юмористическом творчестве. "Их отношения испортит не квартирный вопрос, а творческая дискуссия, из которой получится что-то ценное", - добавил со сцены Кожухов.

В 2024 году Premier планирует также показать социальную драму "Фарма" о братьях, которые вынуждены подпольно производить дорогостоящее лекарство. "Этот проект изучает тему сложного нравственного выбора. В центре сюжета два брата, один страдает генетическим заболеванием, из-за которого его мышцы с каждым днем ослабевают. В перспективе - летальный исход без лекарства, которое его семья, к сожалению, не может себе позволить. История рассказывает о том, на что готовы люди ради спасения близкого человека", - представил проект Кожухов.

Также на видеосервисе выйдет второй сезон драмы "Контакт" с Павлом Майковым об отношениях отца-одиночки с дочерью-подростком, продолжение проекта "ЮЗЗЗ - 2", начнутся съемки "Игры на выживание - 3". Продолжение получит детектив "Зверобой - 2", а также комедия "Бедный олигарх - 2".

Партнерство с телеканалами

Всего в новом сезоне Premier выпустит совместно с телеканалами 38 проектов. В частности, зрители смогут увидеть российскую адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь". "Что все женщины смотрят тайно, когда мужья смотрят футбол? Они смотрят турецкие сериалы. <…> Платформа Premier, телеканал ТНТ представляют сериал "Постучись в мою дверь" при помощи наших друзей из компании "Медиаслово". Русский Серкан Болат, русская Эда Йылдыз - они к нам придут. Какой был кастинг, вы не представляете. Если есть в этой стране красивые женщины - то мы познакомились со всеми", - рассказала со сцены заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа", директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Также на Premier выйдет исторический костюмированный сериал "Цербер", созданный видеосервисом совместно с Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") и НТВ. Он рассказывает о расследовании убийств, происходящих в Петербурге в XIX веке на фоне восстания декабристов. Далее совместно с НТВ и ИРИ Premier представит проект "Плевако", сюжет которого вдохновлен биографией легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако. Его сыграл народный артист РФ Сергей Безруков.

"У меня сегодня тоже премьера. Я впервые выступаю в роли продюсера большого сериала. Наш герой - Федор Плевако, замечательный адвокат, у которого потрясающая насыщенная жизнь. В общем я уверен, что будет здорово, хотя хвастаться не прилично", - рассказал кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель.

Документальное кино и технологические изменения

В новом сезоне видеосервис продолжит развивать направление документальных проектов. Сериал "Вас беспокоят из банка" расскажет о методах работы телефонных мошенников и способах защиты от них. Социальный проект "Киборг" покажет, как люди с протезами учатся жить новой жизнью, а социальный док "Белые вороны" покажет успешных блогеров, которые превратили особенности здоровья в преимущества. В новом сезоне онлайн-кинотеатр выпустит и несколько документальных проектов о спорте: "72", "Где рождаются чемпионы", "Балетный синдром".

Ждут Premier и технологические премьеры. Платформа планирует улучшить интерфейс, запустить рекомендательную систему. Расширится и количество внутренних сервисов онлайн-кинотеатра. Библиотека платформы пополнится аудио-контентом - появится раздел с подкастами и радио "Шум". В нем будут собраны как оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, так и подкасты других студий.