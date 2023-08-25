Театр им. Пушкина проведет сбор труппы в Пушкинском музее

После обсуждения планов театрального сезона актеры смогут бесплатно посетить основную экспозицию и выставку современного искусства в Париже XVIII века "Салоны Дидро"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сбор труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина впервые пройдет в стенах Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, в то время как основное здание театра на Тверском бульваре находится на ремонте.

Как рассказал ТАСС художественный руководитель театра Евгений Писрев, 25 августа в Итальянском дворике музея руководство поделится с артистами планами на предстоящий 74-й сезон.

"У нас в театре идет ремонт. Идет очень активно. Но поэтому, конечно, сейчас собираться нам негде, репетировать нам тоже негде. Сезон мы открываем в театре Вахтангова. Но мне показалось, что неправильно проводить в другом театре сбор труппы. Поэтому решили подумать, где мы могли бы это сделать. Подумали, что надо собратьев искать по имени нашего театра - и связались с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Никогда еще никто не проводил сбор труппы в музее. Нам были очень рады. В Итальянском дворике - там, где стоит Давид, в одном из самых красивых залов Пушкинского музея - мы и проведем наш сбор труппы", - поделился он.

По словам Писарева, на сбор труппы планируют явиться все артисты, то есть 61 человек. "Конечно, будут все, начиная от наших ветеранов, корифеев. Конечно, будут и Алентова, и Исакова, и Урсуляк, и Панина, и Жеребцов, все-все наши. Это все будет в очень красивой атмосфере Музея изобразительных искусств имени Пушкина", - отметил худрук.

После обсуждения планов театрального сезона актеры смогут бесплатно посетить основную экспозицию Пушкинского музея, а также выставку современного искусства в Париже XVIII века "Салоны Дидро".

Театральный сезон труппа откроет на сцене Театра им. Вахтангова, так как ремонт в родном театре продлится почти до середины ноября. "Я также очень рад, что мы будем играть и в Театре Российской армии. Но прежде в театре Вахтангова. Я благодарен директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку, который первым протянул руку помощи. Это не просто спасение для нас, это, конечно, большая честь. Я даже испытываю некоторое волнение, как там наши спектакли прозвучат, все-таки сцена великая", - отметил художественный руководитель.

В Театре им. Вахтангова

На новой для себя площадке артисты сыграют пять постановок. "Заповедник" по Сергею Довлатову зрители увидят 26 августа. Спектакль "Влюбленный Шекспир" по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда о молодости Уильяма Шекспира будет представлен 28 августа. Комедию "Ложные признания" с Викторией Исаковой можно посмотреть 30 августа, постановку "Мадам Рубинштейн" с Верой Алентовой в главной роли - 1 сентября. Завершат этот блок спектаклей показы 3 и 4 сентября спектакля "Зойкина квартира" с Александрой Урсуляк.

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. В новом сезоне труппа будет выступать на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской армии. В октябре состоится премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив планирует вернуться в ноябре 2023 года.