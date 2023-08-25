В Петербурге откроется выставка работ старейшего фотографа России Валентина Самарина

Она продлится до 8 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Выставка "Валентин Самарин - ровесник века. Свет и серебро Времени" откроется в Петербурге при участии 95-летнего фотографа и художника. Экспозиция, дополненная аудио- и видеоинсталляциями, будет развернута в Катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте.

"Выставка серебряной фотографии, живописи, текстов легендарного художника, работающего в технике Sanki’ (возможность видения другой реальности) открывается в Катакомбах Петрикирхе. Задачей выставки является не столько представить творчество Валентина Самарина по четким временным этапам, сколько дать в эмоциональной и философской полноте объем его искусства, выстроить цельный образ из разных ипостасей мастера и попытаться интерпретировать Sanki’ в иных медиа", - рассказали в пресс-службе проекта.

Самарин больше 20 лет прожил во Франции, фотографировал известных деятелей культуры: Иосифа Бродского, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича, Виктора Некрасова, Юрия Любимова, Алексея Хвостенко. Часть портретов будет представлена на выставке - это живые изображения, где в смещении цвета и форм происходит прорыв в иные слои реальности.

За 35 лет жизни в Ленинграде и в Париже Самарин сделал 20 тыс. негативов и около 10 тыс. фотографий. Более половины - это балет и пластический театр. Фигуры в запечатленных им в сценах из балетов Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана, Мориса Бежара, Ролана Пети, Пины Бауш, Филлипа Толляра - это летящие всполохи света, энергетические заряды, траекторию которых можно увидеть внутренним зрением как продолжение представленной картинки. Как уверены организаторы выставки, свет Катакомб проявит новые ощущения и смыслы Самаринских Sanki’.

Выставка будет работать до 8 сентября.