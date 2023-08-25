В Минкультуры прокомментировали возможные показы "Барби" в России

Ведомство не получало заявки на выдачу прокатного удостоверения для ленты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России контролирует прокат фильмов, получивших прокатные удостоверение, заявок на прокат фильма "Барби" ведомство не получало. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На этой неделе на сайтах нескольких кинотеатров в расписании с 9 сентября появились сеансы на фильм "Барби" режиссера Греты Гервик. Показ "Барби" осуществляется в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед показом российских фильмов, в частности, короткого метра. Права на фильм принадлежат киностудии Warner Bros., которая покинула российский рынок весной 2022 года. С тех пор ни один фильм этой компании официально в российский прокат не вышел.

"Министерство культуры оказывает государственную услугу по оформлению и выдаче прокатных удостоверений на фильмы, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части публичной демонстрации фильмов, получивших прокатные удостоверения. Как сообщалось ранее, ведомство не получало заявки на выдачу прокатного удостоверения на фильм "Барби", - сказали в пресс-службе Минкультуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что студия дубляжа Red Head Sound озвучила "Барби" официальными российскими голосами исполнителей главных ролей - актеров Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла - и открывает прием заявок для формирования списка кинотеатров, в которых новинку покажут в первую очередь.

На официальном сайте Минкультуры РФ указано, что вопросы эксплуатации кинотеатров и кинозалов, периода проката фильмов, а также репертуарной политики кинотеатров и кинозалов выходят за рамки компетенции министерства. Все кинотеатры в стране находятся либо в частной собственности, в том числе в собственности частных киносетей, либо в ведении муниципальных органов власти.

Мировая премьера фильма "Барби" режиссера Греты Гервик с Марго Робби и Райаном Гослингом, которые исполнили роли Барби и Кена соответственно, состоялась 21 июля. "Барби" лидирует в американских кинотеатрах уже три недели подряд, собрав более $1 млрд за две недели. Гервик стала первой женщиной-режиссером, которая сняла фильм с такими высокими кассовыми сборами.