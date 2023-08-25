25 августа, 00:20

Премьеру сиквела "Дюны" отложили до марта 2024 года из-за забастовок в Голливуде

Изначально картина должна была появиться в прокате в ноябре этого года

ТАСС, 25 августа. Американская кинокомпания Warner Bros. приняла решение о переносе премьеры фильма "Дюна: часть вторая" с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года в связи с продолжающимися забастовками актеров и сценаристов в США. Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, компания Legendary Entertainment, которая также занята созданием картины, согласилась с новой датой.

Помимо сиквела "Дюны", Warner Bros. также перенесла премьеру фильма "Годзилла и Конг: новая империя" с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

В результате начавшейся 2 мая забастовки актеров и сценаристов в США было приостановлено производство множества телепередач и крупных кинопроектов. Решение о начале протеста было принято после шестинедельных переговоров с кинокомпаниями о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. Последняя забастовка сценаристов проводилась в США в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд. 

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