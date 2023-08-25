Якутские музеи осенью планируют провести в Донбассе выставку о наследии скифов

Как сообщил директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера Николай Бугаев, ведутся организационные мероприятия

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Проведение выставки о наследии скифов из коллекции музеев Якутии запланировано осенью в музеях Луганской и Донецкой народных республик, сообщил ТАСС директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера, председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

"Совместно с Нюрбинским музеем дружбы народов решили организовать выставку, связанную со скифским наследием. В ходе поездки в Москву состоялась встреча с руководителями музеев в ЛНР и ДНР. Мы договорились с коллегами о проведении выставки, ведутся организационные и методические мероприятия. Мы планируем повезти нашу выставку осенью с нашими экспонатами", - рассказал Бугаев.

Он добавил, что с предложением провести выставку обратились из казачьего батальона "Скиф", где, по словам Бугаева, служат и якутские военнослужащие. "Хотим показать бойцам древние предметы, найденные в нашей республике", - добавил Бугаев.

Среди экспонатов - шейная гривна, найденная в Усть-Алданском районе, которая находится в коллекции музея в Якутске, и бронзовый втулчатый топор из коллекции Нюрбинского музея.

Скифы - один из древних кочевых народов, чьи племена в VII-III веках до нашей эры заселяли очень большой регион Евразии, начиная с нижнего течения Дуная и Дона и заканчивая степями современного Казахстана. Историки еще со времен Геродота считали, что предки скифов были одними из первых народов, которым удалось приручить лошадей, свидетельства чего получили палеогенетики, извлекшие обрывки ДНК древних скакунов из курганов прото-скифов в окрестностях казахстанской деревни Ботай.

В Якутии находят предметы скифо-сарматского времени. В регионе в различных районах находили котел, наконечники стрел, бронзовые наконечники копий и другие предметы.