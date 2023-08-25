В Красноярском крае пройдет кинофорум имени советской актрисы Марины Ладыниной

События кинофорума развернутся в Ачинске, Назарове, Шарыпове и Боготоле

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Кинофорум отечественных фильмов имени актрисы советского кино Марины Ладыниной пройдет на ее родине в Красноярском крае в начале сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Аркадий Зинов.

"С 2 по 4 сентября в Красноярском крае пройдет Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Торжественное открытие <…> кинофорума состоится 2 сентября в Городском Дворце культуры Назарово. События фестиваля развернутся на площадках сразу четырех городов: Ачинск, Назарово, Шарыпово и Боготол", - сообщил Зинов.

На кинофорум приедут известные актеры российского кино - заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, советская актриса театра и кино Яна Поплавская, актрисы Полина Сидихина и Алена Биккулова, а также актеры Максим Студеновский и Олег Харитонов.

"Звездный десант отечественного кино в течение трех дней проведет ряд встреч, где гости форума смогут познакомиться с их творчеством и задать вопросы", - пояснил Зинов.

Марина Ладынина (1908-2003) - советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий. Снималась в таких фильмах как "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В 6 часов вечера после войны", "Кубанские казаки". Ее детство и юность прошли в Назарове.