В усадьбах Москвы в сентябре пройдут театрализованные экскурсии и концерты

Культурную программу подготовили 15 столичных усадеб

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Усадьбы Москвы" в сентябре познакомит жителей и гостей столицы с историей усадеб через театрализованные экскурсии, мастер-классы, лекции, литературные чтения, познавательные пикники и беседы за столом, сообщается на портале мэра Москвы.

"Пятнадцать столичных усадеб подготовили культурную программу на сентябрь для тех, кому хочется проводить выходные интересно и познавательно. Посетителей ждут иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения и другие события. Это позволит детям и взрослым погрузиться в атмосферу разных эпох, изучить историю города", - говорится в сообщении.

В субботу, 2 сентября, в музее-заповеднике "Царицыно" взрослых и детей ждет насыщенная культурная программа. Любителей кулинарии приглашают на пикник "Императорская трапеза". Те, кто захочет провести время более активно, могут посетить мастер-класс по крокету, который был любимым развлечением аристократов. Интересующимся историей моды стоит посетить лекцию "Платье для героини - история женской моды в кино". 3 сентября принимать гостей будет усадьба Муравьевых-Апостолов, вечером можно будет послушать фортепианный концерт.

"В усадьбе Измайлово 9 сентября пройдет историческая лекция о тайнах дворцовых переворотов в России. Поклонников театра ждут на представлении "Зарисовки из жизни Измайловского острова". Спектакль будут показывать зрителям каждые 40 минут. Помимо этого, можно присоединиться к застольной беседе на тему "Традиции пикников сквозь эпохи в усадьбе Измайлово". Участников ждут увлекательная лекция и сладкие угощения", - отмечается на портале.

Кроме этого, мероприятия запланированы на 10 сентября в усадьбе Кусково. Одно из них - "Очарование усадьбы Кусково" - пройдет в формате беседы за столом. Также гости могут отправиться на интерактивную прогулку "Один день из жизни русского дворянина". В усадьбе Свиблово 23 сентября посетителям предложат побывать на обзорной экскурсии. Одновременно будет проходить лекция "Традиции духовного народного пения", а вечером можно посетить концерт ансамбля "Сирин". Фестиваль "Усадьбы Москвы" завершится 30 сентября в музее-заповеднике "Коломенское".

Фестиваль "Усадьбы Москвы" начался в столице 1 июля и проходит во многих объектах культурного наследия города - музее-заповеднике "Царицыно", музее-заповеднике "Коломенское", Петровском путевом дворце, усадьбах Остафьево, Свиблово, Воронцово, Валуево и других. В определенный день каждый из архитектурно-парковых ансамблей представляет свою программу экскурсий, мастер-классов, лекций, театральных постановок и литературных чтений. Всего на сегодняшний день прошло 67 мероприятий в Кускове, Измайлове, Люблине, Кузьминках и других усадьбах.