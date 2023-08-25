Безруков поставит "Капитанскую дочку" в Губернском театре

Московский Губернский театр в новом сезоне также представит премьеры спектаклей по Алексею Толстому и Александру Островскому

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) в новом сезоне представит премьеры спектаклей по Алексею Толстому и Александру Островскому, а художественный руководитель театра Сергей Безруков начнет репетировать "Капитанскую дочку" Александра Пушкина. Об этом худрук сообщил журналистам перед сбором труппы.

"Я очень люблю Александра Сергеевича Пушкина. И я играл Пушкина, очень люблю читать Пушкина. И конечно же, пропустить юбилей я не могу. И поэтому я задумал масштабную постановку на большой сцене. Я буду режиссером-постановщиком. "Капитанская дочка", - сказал Безруков.

Он отметил, что герои спектакля - совсем молодые люди, которые попадают в жесткие условия. "Мне очень интересна их преданность друг другу ради любви, а также честь и долг. Петр Гринев - яркий пример чести и долга. Единожды присягнув, он не меняет своего решения", - сказал худрук. Вместе с ним над постановкой будет работать художник Максим Обрезков. Как отметили в пресс-службе театра, работа начнется во втором полугодии, а премьера откроет следующий сезон осенью 2024 года.

Первая премьера 11-го сезона ждет зрителей 16 сентября - режиссер Алла Решетникова представит "Золотой ключик" по Алексею Толстому на малой сцене. 7 и 10 ноября Ольга Матвеева покажет в фойе театра "Семейную картину" по Александру Островскому. Еще одной премьерой малой сцены станет спектакль "Жили-были Пес и Волк" в постановке Аделины Сапаевой. "К нам в театр приходит много семей с детьми. <…> Каждый год мы обновляем репертуар, каждый год придумываем что-то новое", - рассказал худрук, объясняя выбор пьес.

По его словам, в новом сезоне МГТ проведет несколько фестивалей. Это Большой Детский фестиваль, Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" и "Эхо БДТ", который пройдет в шести регионах.

Также в предстоящем сезоне МГТ отметит десятилетие со дня официального создания театра. Празднование запланировано на 12 января. Сбор труппы прошел в форме театрального капустника, на котором напомнили о недавних и рассказали о будущих премьерах, наградили юбиляров, приняли в труппу новых артистов, чествовали коллег, у которых родились дети в минувшем сезоне.