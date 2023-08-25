В СНГ появится координационный совет театров оперы и балета

Целью этого органа станет обмен опытом между учреждения культуры

ДУШАНБЕ, 25 августа. /ТАСС/. Координационный совет театров оперы и балета для обмена опытом между учреждениями культуры и создания единой базы их произведений появится в СНГ по инициативе таджикистанского Театра оперы и балета им. Садриддина Айни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"По инициативе [директора театра] Камолиддина Сайфиддинзоды будет учрежден Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством нашего театра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соответствующее предложение директор представил на фестивале-симпозиуме стран СНГ "Содружество академических искусств", который состоялся в Санкт-Петербурге. "Идею таджикского театра коллеги горячо поддержали и уже принялись за ее практическую и юридическую реализацию", - указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что коллегиальный орган создается для обмена опытом между учреждения культуры, а театр в Душанбе как автор инициативы будет до 2025 года осуществлять руководство им. В рамках совета также предполагается организовать единую электронную базу произведений. "Это бы повысило эффективность наших отношений, способствовало возможности быть в курсе происходящих событий в культурной жизни наших соседей", - подчеркнул Сайфиддинзода.