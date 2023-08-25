В Музее ГУЛАГа на "Ночи кино" впервые покажут фильм "Капитан Волконогов бежал"

Зрителей ждут два вечерних сеанса 26 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, впервые покажут в России во время всероссийской акции "Ночь кино" в Музее истории ГУЛАГа. Зрителей ждут два вечерних сеанса 26 августа, сообщили в музее.

"В рамках акции "Ночь кино" в музее пройдут три показа двух фильмов, посвященных массовым репрессиям, - "Капитан Волконогов бежал", "За нас с вами", - говорится на официальном сайте учреждения.

Показы "Капитана Волконогова" запланированы 26 августа на 18:00 и 23:00. Драму Андрея Смирнова "За нас с вами" покажут в 20:20.

Действие фильма Меркуловой и Чупова разворачивается в Ленинграде 1938 года. Драма рассказывает о сотруднике особого подразделения Федоре Волконогове, чья жизнь меняется, когда его объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению тот найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть.

"Капитан Волконогов бежал", который в 2021 году представлял Россию на международном Венецианском кинофестивале, также участвовал в российском фестивале "Кинотавр" и удостоился главного приза премии "Белый слон" в 2022 году. При этом в широкий российский прокат картина так и не вышла. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова и другие.