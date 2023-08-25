В Туле пройдет фестиваль под открытым небом "Оживший город"

Мероприятие посвятят синтезу всех видов искусства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Тульской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проведут с 1 по 10 сентября в историческом центре Тулы мультижанровый фестиваль "Оживший город", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мультижанровый фестиваль под открытым небом "Оживший город" пройдет в Туле с 1 по 10 сентября. Он будет посвящен синтезу всех видов искусства от классики до современности. По поручению губернатора Алексея Дюмина ведется работа по повышению туристической привлекательности региона. Постоянно расширяется событийный календарь, на протяжении всего года проходят тематические мероприятия, чтобы гости приезжали к нам снова и снова. В этом году Тульская область впервые получила федеральное финансирование в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на развитие событийного туризма", - говорится в сообщении.

Как уточняется, площадкой для фестиваля станет исторический центр города, улица Металлистов, Тульский кремль, творческий индустриальный кластер "Октава", где выступят уличные театры, знаменитые театральные труппы, современные и классические музыканты, художники, ученые, писатели. По данным правительства Тульской области, гости фестиваля услышат концерты группы The Hatters и Анны Плетневой, Губернаторского духового оркестра с программой "Музыка из распахнутого окна", коллектива Simple Music Ensemble с рок-хитами в симфонической обработке, увидят выступление балета "Москва", смогут посетить мастер-классы по актерскому мастерству и другие мероприятия.

"Уличные спектакли покажут театры "Пампуш", "Аспектр", "Вокруг", детский театр "Снарк" и авторский театр "Эскизы в пространстве". Состоится премьера иммерсивного шоу-спектакля "Русалка" от Первого театра из Новосибирска. <...> Пройдут лекции биолога, фотографа и популяризатора науки Ильи Гомыранова и океанолога, ведущего научного сотрудника Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александра Осадчиева. Также там выступит руководитель научных групп Российского квантового центра и создатель первого в мире квантового блокчейна Алексей Федоров", - говорится в сообщении.