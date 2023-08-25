Театр имени Пушкина впервые за 30 лет поставит спектакль по Александру Пушкину

Это будут "Маленькие трагедии" режиссера Филиппа Гуревича, постановка приурочена к 225-летию поэта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Планы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на предстоящий 74-й сезон объявили на сборе труппы в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В числе предстоящих спектаклей - постановка по "Маленьким трагедиям" великого русского поэта и драматурга, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы проводим наш традиционный сбор трупы в очень торжественном красивом месте. Очень приятно, что имя Пушкина открывает нам двери в такие красивые здания. Музей изобразительных искусств имени Пушкина - это культурный символ столицы, нашей страны. Сегодня я рад, что мы, пушкинцы, вместе", - сказал художественный руководитель театра Евгений Писарев.

О планах на 74-й сезон

Объявляя планы на предстоящий творческий год, худрук сообщил, что первой премьерой сезона станет пьеса "Последний аттракцион" на сцене филиала в Сытинском переулке. "В филиале наш замечательный артист Андрей Заводюк дебютирует в роли режиссера и ставит пьесу, которая называется "Последний аттракцион". Там заняты наши артисты старшего поколения Ирина Пулина, Наталья Николаева, а также наша молодежь. Это комедия о двух непримиримых соседках по американскому дому престарелых, которые строят друг другу козни, но в результате они становятся большими подругами", - пояснил худрук.

По его словам, в новом сезоне на сцене филиала на Сытинском дебютирует третий курс Школы-студии МХАТ. "В филиале будет поставлен совместный проект моего курса Школы-студии МХАТ и Театра Пушкина. Режиссер-педагог Евгения Дмитриева делает свою версию пьесы "Лес" Островского. Таким образом, мы продолжаем праздновать юбилей великого русского драматурга", - отметил Писарев.

Первой премьерой на основной сцене станет "Космос" по пьесе Алексея Жидковского. "Уже вовсю идут репетиции этого спектакля, который ставит молодой режиссер Игорь Теплов. В главной роли Виктория Исакова. Это такая яркая, смешная, острая, современная пьеса", - прокомментировал Писарев. "Также у нас в планах в этом году Эдуардо де Филиппо "Человек и джентльмен" режиссера Олега Пышненко, Борис Васильев "Завтра была война", который поставит Владимир Киммельман", - добавил он.

Говоря о собственных планах, Писарев отметил, что "скорее всего, это будет спектакль к 110-й годовщине Камерного театра, которая будет отмечаться в 2024 году (предшественником Пушкинского театра до 1950 года был Камерный театр под руководством режиссера Александра Таирова - прим. ТАСС)".

Последняя премьера 74-го сезона приурочена к 225-летию Александра Пушкина. "Будем делать "Маленькие трагедии" на Основной сцене. Режиссер Филипп Гуревич. В предыдущий раз к Пушкину обратились в Пушкинском театре лишь 30 лет назад", - уточнил Писарев.

Гастроли

Как сообщил худрук, все основные гастрольные поездки пройдут до открытия основной сцены на Тверском бульваре - до 11 ноября. Уже в сентябре театр поедет в Карелию со спектаклем "Обещание на рассвете". "Этот спектакль также будет показан в Петрозаводске и Костомукше. "Ложные признания" поедут в Саратов, "Вишневый сад" в октябре отправится в Ташкент, "Красавец мужчина" - в Астрахань, "Зойкина квартира" - в Казань. "Влюбленный Шекспир" и "Машалава" поедут в Омск. "Обещание на рассвете" опять же отправится в конце октября в Сургут. "Тартюф" и "Семейка Краузе" побывают в Уфе. "Мадам Рубинштейн", "Ложные признания", "Семейка Краузе" и "Между делом" будут показаны в Санкт-Петербурге", - перечислил Писарев.

Открытие сезона

74-й сезон Театр Пушкина откроет на сцене Театра Вахтангова: на новой для себя площадке артисты сыграют пять постановок. "Заповедник" по Сергею Довлатову зрители увидят 26 августа. Спектакль "Влюбленный Шекспир" по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда о молодости Уильяма Шекспира будет представлен 28 августа. Комедию "Ложные признания" с Викторией Исаковой можно посмотреть 30 августа, постановку "Мадам Рубинштейн" с Верой Алентовой в главной роли - 1 сентября. Завершат этот блок спектаклей показы 3 и 4 сентября спектакля "Зойкина квартира" с Александрой Урсуляк.

Показы спектаклей Пушкинского театра продолжатся на сцене Театра Российской армии, где будут представлены "Влюбленный Шекспир" (9 сентября), "Женитьба Фигаро" (11 и 12 сентября), "Красавец мужчина" (14 сентября) и "Семейка Краузе" (15 сентября). Еще одной площадкой для пушкинцев станет РАМТ: 26 сентября и 10 октября будут показаны "Барабаны в ночи".

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. В новом сезоне труппа будет выступать на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской армии. В октябре состоится первая премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив планирует вернуться в ноябре 2023 года.