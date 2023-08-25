В Приамурье открытие гастрофестиваля прошло в российской и китайской традициях

В мероприятии принимают участие более 30 кафе и ресторанов из Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Первый в Амурской области международный гастрономический фестиваль "Берега вкуса" на набережной приграничной реки Амур открыли российской и китайской традициями - хлебом-солью и чашкой чая, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Проводим сегодня впервые этот фестиваль, уверен, что он понравится горожанам, станет еще одной визитной карточкой Благовещенска. В этом году здесь фишка и акцент сделан на китайской кухне, она у нас очень пользуется популярностью. <…> Будем поддерживать это мероприятие", - сказал губернатор региона Василий Орлов.

Участие принимают более 30 кафе и ресторанов из Благовещенска, из них большая часть представлена китайской кухней. Также представлена русская, грузинская, итальянская, паназиатская, узбекская и дальневосточная кухни.

В рамках фестиваля повара приготовят несколько десятков авторских блюд небольшими порциями по доступным ценам, чтобы у гостей была возможность попробовать максимальное количество видов блюд. Повара готовят шаурму из щуки, борщ по-харбински, шашлыки из тофу, фалафели из амурской сои, креветки со сгущенкой, уха из трех видов рыб, глинтвейн по-амурски с дикоросами, азиатские и паназиатские блюда, а также блюда национальной киргизской кухни. На территории открытых площадок также работают пять приглашенных поваров из Китая, которые проводят мастер-классы по приготовлению аутентичных блюд китайской кухни.

Помимо гастрономической составляющей, запланировано проведение различных тематических площадок и фотозон: мастер-классы по еде китайскими палочками, каллиграфии, чайной церемонии, шахматам, аквагриму и даже финансовой грамотности. Завершит фестиваль масштабное выступление амурской кавер-группы.

Международный гастрономический фестиваль "Берега вкуса" стартовал 25 августа и продлится до 26 августа. Это первое гастрономическое событие в регионе, которое объединило культуру России и Китая. Мероприятие организовано министерством экономического развития и внешних связей Амурской области, администрацией города Благовещенска и Амурской федерацией рестораторов и отельеров.