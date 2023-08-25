В Петербурге театральный сезон пройдет под знаком 225-летия со дня рождения Пушкина

Также с 6 по 18 октября 2023 года пройдет XXXIII Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Предстоящий театральный сезон в Санкт-Петербурге пройдет под знаком юбилея Пушкина и премьер по произведениям классики, зрители смогут увидеть спектакли "Маленькие трагедии", "Сказки Пушкина" и "Евгений Онегин". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Театральный сезон 2023-2024 годов в Петербурге будет ознаменован несколькими премьерами по произведениям отечественной и зарубежной классики, а также празднованием 225-летия со дня рождения Александра Пушкина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этого юбилея вошли такие петербургские мероприятия, как проект "Пушкинская летопись" в Государственной академической капелле, спектакль "Маленькие трагедии" в театре имени Ленсовета, музыкальный спектакль "Сказки Пушкина" в музыкальном театре им. Федора Шаляпина и балетный спектакль Бориса Эйфмана "Евгений Онегин".

В преддверии юбилея Пушкина театр "Балтийский дом" обращается к одному из самых мистических произведений классика. 2 сентября будет представлен спектакль "Пиковая дама". В этом же театре с 6 по 18 октября пройдет XXXIII Международный театральный фестиваль "Балтийский дом". Он проводится под девизом "Взгляд на Восток". Особое внимание будет уделено театральному искусству Индии, Ирана и Китая.

Новый сезон 2023-2024 годов в Михайловском театре откроется премьерой оперы "Кармен" в постановке Начо Дуато. Знаменитый испанский хореограф впервые в своей карьере обращается к опере. 13 октября театр представит и балетную премьеру - спектакль "Светлый ручей" на музыку Дмитрия Шостаковича. Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева откроет новый театральный сезон двумя премьерными спектаклями - "Сон в летнюю ночь" на Малой сцене и "Лес" на Большой сцене по пьесе Александра Островского. В декабре премьеру представит театр имени В. Ф. Комиссаржевской - спектакль "Облако, озеро, башня" по рассказам Владимира Набокова.

Губернатор города Александр Беглов напомнил, что предыдущий сезон для петербургских театров прошел под знаком сразу нескольких значимых юбилеев - 200-летия драматурга Александра Островского, 150-летия певца Федора Шаляпина и композитора Сергея Рахманинова.