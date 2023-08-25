В Твери на фестивале "КиноВече" пройдет показ в честь 40-летия фильма "Чучело"

Фестиваль также пройдет в восьми населенных пунктах региона - городах Торжок, Калязин, Кимры, Бежецк, Торопец, Ржев, в селах Завидово и Тургиново

ТВЕРЬ, 25 августа. /ТАСС/. XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "КиноВече" с 21 по 25 сентября впервые состоится в Тверской области, показы пройдут на пяти площадках областной столицы, а также в восьми населенных пунктах. Один из показов будет посвящен 40-летию фильма "Чучело", съемки которого проходили в регионе, сообщила ТАСС программный директор фестиваля Ирина Сошникова.

"На кинофестивале запланирован показ, приуроченный к 40-летию художественного фильма Ролана Быкова "Чучело". Съемки картины проходили в Твери, а также в городах Тверской области - Старице и Торжке", - сказала собеседница агентства, добавив, что в рамках кинопоказа со зрителями встретится один из авторов картины, известный советский и российский кинооператор, народный артист России Анатолий Мукасей.

Отмечается, что фестиваль впервые пройдет в Тверской области, для этого будет подготовлено пять площадок в Твери, также состоятся показы в восьми населенных пунктах региона - городах Торжок, Калязин, Кимры, Бежецк, Торопец, Ржев, в селах Завидово и Тургиново. Кроме кинопоказов, зрителей ожидают творческие встречи с легендами кино, лекции и ретроспективы. В настоящий момент программа формируется.

Как сообщила ТАСС президент кинофестиваля, народная артистка России Светлана Дружинина, провести "КиноВече" в Тверской области было ее давней мечтой. "Тверская земля для меня - особенная. Глубоко символично то, что фильм "Гардемарины, вперед!" я снимала именно здесь, получив благословение на это у владыки Алексия, митрополита Калининского и Кашинского. Мысль вернуться в дорогой для меня город Тверь не покидала все эти годы. Были разные предложения, но что-то не складывалось, а ведь провести кинофестиваль здесь было моей мечтой, о которой я рассказывала только близким людям. И вдруг сейчас все встало на свои места. Точно говорят: всему свое время, и оно настало! Я снова в вашем прекрасном городе, и моя команда фестиваля "КиноВече" тоже", - сказала президент кинофестиваля.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "КиноВече" (ранее - "Вече") пройдет при поддержке правительства Тверской области и Президентского фонда культурных инициатив.