В РВИО указали на большой запрос общества на фильмы о спецоперации и ее героях

По словам замдиректора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Дениса Шполянского, киноиндустрия должна это учитывать

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) отмечает большой запрос от российских зрителей на съемку художественных фильмов о специальной военной операции (СВО) и ее героях, киноиндустрия должна это учитывать. Об этом сказал на семинаре, посвященном современному кинематографу, заместитель директора департамента науки и образования РВИО Денис Шполянский.

"Нужно, конечно, чтобы у нас киноиндустрия работала с запросами от людей, получала обратную связь. <...> Мне кажется, этой связи между зрителем и кинопроизводителем сейчас не до конца хватает, и нужно, чтобы эти мостики как-то налаживались. Сейчас очевидно, что очень большой запрос на освещение в кино новых героев [спецоперации], <...> фильмы уже про СВО", - сказал Шполянский на семинаре, прошедшем в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

По словам заместителя директора департамента науки и образования РВИО, фильмы о героях спецоперации, которые отстаивают интересы Отечества, "конечно, должны вызывать сопричастность, должны отвечать чаяниям зрителей, которые будут их смотреть".

Шполянский напомнил, что на протяжении всей Великой Отечественной войны в СССР продолжали снимать кино. Так, в 1943 году вышел один из знаменитых советских фильмов "Два бойца". "Страна, которая вела тяжелейшую войну, смогла найти ресурсы, смогла подобрать исполнителей и сделать этот замечательный фильм с потрясающей песней", - сказал Шполянский.

Он выразил надежду, что лучшие примеры российской истории и культуры будут способствовать подъему современного отечественного кино на новый уровень.