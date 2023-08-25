Сергея Никоненко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Актера отметили за "большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста РСФСР актера и режиссера Сергея Никоненко. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Никоненко Сергея Петровича - артиста, режиссера, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - указано в документе.

Никоненко - российский актер и режиссер, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах "Война и мир", "Спокойный день в конце войны", "Инспектор ГАИ", "Зимний вечер в Гаграх", "Мастер и Маргарита", "Пассажирка", поставил картины "Птицы над городом", "Трын-трава", "Целуются зори", "Корабль пришельцев" и другие.