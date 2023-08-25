В Нижнем Новгороде на архитектурных локациях появились масштабные инсталляции

Участниками фестиваля Intervals стали медиахудожники, студии и музыканты из России, Австралии, Китая, Японии и Индонезии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Масштабные инсталляции, а также 3D-мэппинги на фасадах зданий появились в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля медиаискусства Intervals, передает корреспондент ТАСС.

Так, работы участников фестиваля появились в том числе в центре города - на улицах Большой Покровской и Варварской, на Нижне-Волжской набережной, на территории Стрелки Оки Волги.

К примеру, масштабную проекцию создали на фасаде здания фабрики "Маяк", кинетическую световую инсталляцию - в сквере ИФИЖ ННГУ им. Лобачевского на улице Большой Покровской. Еще одним местом, которое украсила проекция, стала башня с часами Нижегородского отделения Госбанка, а внешние экраны концертного зала "Юпитер" транслируют работу нескольких авторов, включая Покраса Лампаса. Для удобства построения маршрутов по фестивалю локации объединены в пять кластеров.

"Кластер на Стрелке представлен работами в выставочном пакгаузе, в здании Ярмарочной фильтровальной станции и на мысе Стрелки, откуда можно будет также увидеть световую инсталляцию на башенных кранах на строительной площадке нового Ледового дворца", - отмечают организаторы.

В 2023 году на фестивале пройдет медиавыставка, образовательная и музыкальная программы. В рамках образовательной программы с лекциями выступят специалисты сферы мультимедиа, художники и организаторы проектов.

Участниками Intervals в 2023 году стали медиахудожники, студии и музыканты из России, Австралии, Китая, Японии и Индонезии.