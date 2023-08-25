В Царском Селе открылся Петровский бал при участии нескольких сотен гостей и музыкантов

Право танцевать на балу получили студенты, которые прошли обучение танцам на бесплатных очных курсах и с помощью специального видеокурса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Петровский бал, который проводится в продолжение традиций Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала, открылся в Царском Селе при участии нескольких сотен гостей, передает корреспондент ТАСС.

"В 2019-2021 годах мы дважды проводили Дрезденский бал в Санкт-Петербурге. Именно это нас вдохновило создать собственный бренд для Санкт-Петербурга - первый Петровский бал. Сегодня вечером мы будем много говорить о царе Петре. Покажем костюмы того времени, затем перейдем во времена романтизма и покажем, как балы проводились во времена написания романа "Евгений Онегин", в операх Чайковского, потом перейдем в наше сегодняшнее время. Таким образом, мы попробуем создать некий мост", - сказал на пресс-конференции в ТАСС перед открытием бала руководитель Петровского бала, председатель совета фонда "Мост искусств", художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай. По его словам, на балу будет около 250 представителей искусства и 400 гостей - в общей сложности около 600-700 человек.

Приветствие участникам бала направил президент России Владимир Путин.

На торжество приглашены более 600 человек, среди которых именитые музыканты и студенты из Санкт-Петербурга, Донбасса и других регионов.

Право танцевать на балу получили студенты, которые прошли обучение танцам на бесплатных очных курсах и с помощью специального видеокурса. Как отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, этот конкурс вызвал огромный ажиотаж. "Попасть на бал - это как в "Золушке", очень сложное дело. Нужно было подать заявку, пройти отбор. На этот конкурс было подано 1 600 заявок. Это говорит о высочайшем интересе, который фиксируется среди молодежи", - сказал Карманов.

Для гостей бала подготовлены музыкальные номера, выставка об истории российских балов, завершением вечера будет фейерверк.