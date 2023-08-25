В Петербурге кинотеатр "Аврора" открыл новую выставку ко Дню российского кино

В экспозиции будут представлены подлинные газетные вырезки из кинопрограмм начала ХХ века, либретто, а также копии афиш исследуемого периода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Один из старейших кинотеатров Петербурга "Аврора" открыл в фойе стендовую выставку "Аврора и Петербург: век кино-любви" ко Дню российского кино. Она рассказывает об истории кинотеатра, сообщила ТАСС исполняющая обязанности директора кинотеатра Софья Нестеренко.

"Выставка стендовая, то есть там информация о кинотеатре, фотографии и газетные вырезки, а также есть несколько подлинных афиш, программок и либретто того времени из архива "Авроры". Выставка бесплатная, открыта в фойе кинотеатра для всех желающих. Подготовка шла в архивах города с начала этого года, о самых первых годах работы кинотеатра не так много известно, изучали газеты и журналы того времени. Открытие кинотеатра было таким важным событием в жизни города, что все ключевые издания в городе, конечно же, о нем написали", - сказала она.

Нестеренко добавила, что благодаря архивам также удалось найти в газетах описания разных происшествий, которые происходили в кинотеатре. У посетителей выставки также будет возможность увидеть фотографии кинотеатра 100-летней давности самого Карла Буллы. Он запечатлел прием в еще не открывшемся кинотеатре в честь приезда в Петербург Макса Линдера.

Выставка знакомит посетителей с первыми 19 годами работы самого известного кинотеатра, когда он еще назывался "Пикадилли". Информация, представленная на стендах, разделена на несколько разделов: история здания на Невском, 60, открытие первого столичного синема-театра и его возможности, первый директор "Пикадилли" и его судьба, кинотеатр на фоне исторических событий - революции и Первой мировой войны. В экспозиции также будут представлены подлинные газетные вырезки из кинопрограмм начала ХХ века, либретто, а также копии афиш исследуемого периода.

В честь открытия выставки также состоится показ немого фильма "Сумерки женской души" Евгения Бауэра. Именно этой картиной открылся "Пикадилли" в 1913 году. Как и 110 лет назад, фильм сопровождал музыкальный аккомпанемент.

Вторая часть проекта откроется уже в сам юбилей - 26 декабря и расскажет о буднях теперь уже государственного учреждения в советский период, о ярких премьерах 1990-х и современной "Авроре".