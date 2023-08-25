Эксперт считает, что российский джаз стал особым направлением в мировой музыке

Он является гордостью страны, добавил президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" Михаил Брызгалов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский джаз стал особым направлением в мировой музыке и является гордостью страны. Такое мнение выразил ТАСС президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова", генеральный директор Российского национального музея музыки, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

При поддержке Ассоциации 23-26 августа в Оренбурге проходит Международный фестиваль духовой и джазовой музыки "Голос Евразии", в этом году он стал частью проходящего в регионах России Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!" События фестиваля в Оренбурге приурочены к празднованию 280-летия города.

"Джазовая музыка - одна из гордостей нашей страны. Вспомнить прошлый год, когда повсеместно отмечалась замечательная дата - 100-летие российского джаза. <…> Этот год показал, что существует совершенно особое направление в мире - есть российский джаз со своими особенностями и выдающимися исполнителями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведение фестивалей в крупных и малых городах вносит большой вклад в развитие джазовой музыки и жанра духового исполнительства. Этим летом проведены несколько крупнейших джазовых фестивалей в России. Брызгалов привел в пример народного артиста РФ Игоря Бутмана, который организует джазовые фестивали "от Кремлевского дворца съездов до самых малых городов". Участниками фестиваля в Оренбурге стали около 250 музыкантов из Оренбургской области, Москвы, Екатеринбурга, Башкирии и Казахстана. Основными локациями стали открытые площадки - площадь Ленина и улица Красная Площадь. В программе фестиваля - концерты духовой музыки под открытым небом, шествие марширующих оркестров, мастер-классы для музыкантов и круглый стол, посвященный теме развития духового исполнительства на территории Оренбургской области.

Брызгалов отметил, что для городов и регионов подобные фестивали имеют большое значение, поскольку люди вовлекаются в культурную жизнь и могут послушать коллективы из разных стран и регионов. "Как в Оренбурге, так и в других городах нашей страны, такие фестивали, такие праздники духовой музыки, и вообще праздники музыки, у людей находят самые положительные отклики. Это видно и слышно: по глазам, по радости, по улыбкам, по подпеванию зрителей музыкальным мелодиям. Это слышно по горячим аплодисментам", - добавил он.

По словам Брызгалова, духовая музыка старается не отставать от джазовой. "Количество фестивалей, посвященных духовой музыке, в разы возросло. В этом году мы пригласили на фестиваль в Оренбург гостей - оркестр из Казахстана - фестиваль обрел статус международного, а также лауреатов конкурса П. И. Чайковского", - сказал эксперт.

О фестивале в Оренбурге

Международный фестиваль духовой и джазовой музыки в 2023 году проходит в рамках Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!" Организатором фестиваля является Ассоциация "Духовое общество имени Валерия Халилова". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.