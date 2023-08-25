В Калининграде на острове Канта начался фестиваль классической музыки под открытым небом

В первый вечер в оркестровом исполнении прозвучали фрагменты из симфонических сюит балетов "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и рапсодия для кларнета с оркестром французского композитора Клода Дебюсси

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой фестиваль классической музыки под открытым небом "Территория мира - территория музыки" начался в Калининграде у стен исторического Кафедрального собора на острове Канта. Он открылся концертной программой Российского национального оркестра с участием одного из величайших российских скрипачей Вадима Репина, сообщила ТАСС Яна Лутченко - пресс-секретарь собора, выступающего вместе с Росконцертом организатором фестиваля.

"В сопровождении Российского национального оркестра народный артист РФ Вадим Репин исполнил Первый концерт немецкого композитора Макса Бруха и рапсодию знаменитого французского музыканта Мориса Равеля "Цыганка", - рассказала она. Это было первое выступление Репина в Калининграде, он исполнил сочинения на скрипке великого Антонио Страдивари, изготовленной в 1733 году.

В первый фестивальный вечер в оркестровом исполнении прозвучали фрагменты из симфонических сюит балетов "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, а также рапсодия для кларнета с оркестром французского композитора Клода Дебюсси, где солировал один из ведущих российских кларнетистов Сергей Елецкий.

Идеолог проекта, художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева видит уникальность "Территории мира - территории музыки" в звездном составе участников, не стал исключением и начавшийся седьмой по счету фестиваль.

"Фестиваль нынешнего года примечателен уже тем, что он повторяет свой уникальный формат: в нем участвуют звезды академической музыки, лучшие коллективы Российской Федерации и люди с мировыми именами", - сказала она, отвечая на вопросы ТАСС. Таривердиева отметила, что организаторы этого большого праздника классической музыки "каждый раз приглашают новых исполнителей, в том числе тех, кто еще ни разу не выступал в Калининграде".

Новые звезды и Денис Мацуев

"Концертный зал" под открытым небом продолжит принимать звездных музыкантов и исполнителей, а также слушателей, которые раскупили билеты задолго до начала фестиваля, в предстоящие выходные дни. В субботу здесь пройдет концерт молодых музыкантов - победителей недавно завершившегося XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Сочинения Чайковского, Россини, Бизе, Борна, Щедрина, Мусоргского исполнят пианист Сергей Давыдченко, виолончелистка Мария Зайцева, скрипач Равиль Ислямов, солист Максим Лисин, флейтистка Софья Виланд, трубач Семен Саломатников, а также обладательница Гран-при - меццо-сопрано Зинаида Царенко.

Завершит фестиваль "Территория мира - территория музыки" Денис Мацуев. Вместе с Российским национальным оркестром знаменитый пианист исполнит Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса.

В пресс-службе Кафедрального собора особо отметили, что за дирижерским пультом "фестивального" Российского национального оркестра каждый день будет находиться новый дирижер: в первый день это - приглашенный дирижер Мариинского театра Ярослав Забояркин, его сменит лауреат Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Клеман Нонсьё (Франция), а завершит программу фестиваля приглашенный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.

О фестивале

Фестиваль "Территория мира - территория музыки" остается крупнейшим фестивалем классической музыки под открытым небом и одним из самых популярных событий в самом западном российском регионе. Он организован Кафедральным собором и Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.

Учитывая большой интерес калининградцев и гостей города к фестивалю, его организаторы в этом году увеличили количество мест в зрительном зале под открытым небом на 20%. В итоге 6 тыс. человек смогут побывать на open-air в последние выходные лета на острове Канта.