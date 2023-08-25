В Поволжье победителем фестиваля стрит-арта "ФормART" стал участник из Самарской области

Все победители получат гранты на творческое развитие в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

ТАСС, 25 августа. Представитель Самарской области Дмитрий Горшков, выполнивший мурал "Открытие возможностей", стал победителем фестиваля стрит-арта "ФормART". Итоги мероприятия подвели в пятницу на церемонии его закрытия в Кирове.

Второе место разделили участник из Саратовской области Манучехр Вохидов с муралом "Школа будущего" и представитель Кировской области Арсений Кифоренко с работой "Знания - космос". Третье место заняла Ангелина Волкова из Мордовии, которая назвала свой мурал "Следуй за знанием". Все победители получат гранты на творческое развитие в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Награды вручил заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. "От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе я рад приветствовать всех тех, кто стремился к финалу и всех тех, кто до него дошел. Это победители, потому что эти люди уже в своих регионах отрисовали свой эскиз и оставили свой след на долгие-долгие годы. Конечно, в этой связи сложно говорить о том, кого нужно наградить, а кто будет в этом случае побежденным, но я знаю, кто выиграл точно: я уверен, что это жители тех городов, где эти изображения остались", - сказал он в приветственном слове.

Кроме того, были награждены победители в специальной номинации "Киров 650". Жюри выделило три лучшие работы, которые в 2024 году будут нанесены на здания в Кирове к 650-летию города. Первые два места в этой номинации заняли представители Кировской области, на третьем месте - участник из Нижегородской области.

Финал прошел во дворе пространства КРИН, созданного на территории бывшего завода. Здесь можно было попробовать себя в граффити, научиться битбоксу, поболеть за участников дэнс-баттла. Художники расписали машину и стену здания.

Фестиваль стрит-арта "ФормART" - общественный проект Приволжского федерального округа. Он направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.