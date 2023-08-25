25 августа, 20:17

Немецкая группа "Чингисхан" представила песню про Петербург

© Юлия Андреева

Премьера композиции состоялась во время Петровского бала в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Немецкий музыкальный коллектив "Чингисхан" (Dschinghis Khan), известный в том числе композицией Moskau, представил в России песню про Санкт-Петербург. Премьера состоялась во время Петровского бала в Царском Селе, передает корреспондент ТАСС.

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"У нас будет сюрприз. Из Германии приедет поп-группа "Чингисхан" <...>. Вы прекрасно знаете их песню "Москва", а сегодня будет мировая премьера о Санкт-Петербурге. Они создали новое музыкальное произведение, и за это мы им очень благодарны", - сказал на пресс-конференции в ТАСС перед открытием Петровского бала его руководитель, председатель совета фонда "Мост искусств", художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Песня про Санкт-Петербург написана на мотив русского романса "Дорогой длинною" Бориса Фомина. В композиции речь идет о празднике в городе и "шампанском рекой". Исполнители вышли на сцену в костюмах, стилизованных под наряды XVIII века, и пышных париках. Куплеты песни "Чингисхан" исполнял попеременно на русском и немецком языках. 

Теги:
ГерманияРоссияСанкт-Петербург
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