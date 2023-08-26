Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет с 26 на 27 августа

В Москве акция стартует 26 августа в полдень и продлится до полуночи

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кинотеатры, библиотеки, музеи и другие площадки в России подготовили большую программу для ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в восьмой раз. Зрителей ждут показы известных фильмов, а также лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами и концерты.

"Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в России уже в восьмой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов", - говорится на портале культурного наследия и традиций России "Культура.РФ", который вместе с Министерством культуры РФ и Фондом кино выступает организатором акции.

"Ночь кино" традиционно приурочена к празднованию 27 августа Дня российского кино. По всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин 2023 года - "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка. Полная программа "Ночи кино" этого года представлена на портале "Культура.РФ".

В Москве акция стартует 26 августа в полдень и продлится до полуночи. В столице будут задействованы более 120 площадок, помимо кинотеатров - это культурные центры, парки и музеи. Откроет "Ночь кино" в кинотеатре "Художественный" киноконцерт "Необыкновенное чудо", приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера Марка Захарова. В программу концерта вошли самые известные песни и инструментальные композиции из фильмов и спектаклей режиссера. Для зрителей прозвучат дуэт "Уно моменто" и "Романс Алеши" из ленты "Формула любви", "Песня волшебника", "Дуэт Эмиля и Эмилии", "Куплеты Министра-администратора", "Прощальная песня" из фильма "Обыкновенное чудо" и другие. Концерт, посвященный Московскому государственному театру "Ленком Марка Захарова", пройдет в большом амфитеатре парка "Зарядье". В программе - выступления артистов и музыкантов, среди которых Дарья Мороз, Александр Олешко, Андрей Чернышов и другие.

В кинотеатре "Спутник" пройдет специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Сценарий построен на архивных фотографиях ТАСС - использовано более 70 снимков, - кадрах документальной кинохроники и видео из семейных архивов. Также специальными событиями программы "Ночи кино" в Москве станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для кинопоказа местах: в парке "Зарядье", на киностудии "Союзмультфильм", в Музее Москвы.

"Ночь кино" в музеях и библиотеках

К "Ночи кино" присоединятся и музеи. Так, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на внешней колоннаде Главного здания музея покажут отрывки из фильмов о Винсенте ван Гоге: "Ван Гог. На пороге вечности", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Винсент и Тео" и "Жажда жизни" и других.

"Важной частью вечера станет дискуссия "Ван Гог: идеальный герой кино" с участием заместителя директора ГМИИ по научной работе, куратора выставки "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" Ильи Доронченкова и главы направления художественныx программ Московской школы кино и куратора курса "Художественная постановка", художника театра и кино Аддиса Гаджиева. Творчество Ван Гога будет обсуждаться в контексте кинематографа и мировой живописи", - сообщили в пресс-службе музея.

Музей кино предлагает москвичам и гостям столицы поучаствовать в праздничном тематическом фотоквесте, а также посетить экскурсии "Секреты киномеханика" и "Лабиринт истории". Посетителям музея в этот день покажут фильм "Баба Яга спасает мир", после которого состоится паблик-ток на тему "Возрождение жанра киносказки. Почему новое семейное кино стало драйвером современного кинопроката?". Параллельно с этим киновед Станислав Луговой представит селекцию фильмов 40-50-х годов "Великие путешественники в советском кино".

Не остался в стороне от акции и Музей Победы. 26 августа в кинотеатре "Поклонка" зрители смогут увидеть на большом экране все 12 серий советского художественного телефильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", который в этом году празднует юбилей.

В Российской государственной библиотеке (РГБ) в "Ночь кино" пройдет серия показов архивных научно-популярных фильмов в рамках Московского научного кинолектория. На первом кинопоказе в РГБ зрители увидят фильм Сергея Владимирского и Анатолия Егорова "Рукописи Пушкина" (1937). Авторы картины вместе с литературоведом и историком кино Наумом Клейманом на примере черновика поэмы "Медный всадник" разберутся в том, как поэт работал над своими произведениями.

Для юных зрителей

Экскурсии и показы мультфильмов, ставшие классикой российской анимации, пройдут на киностудии "Союзмультфильм". Зрителям покажут мультфильм режиссера Романа Качанова "Тайна третьей планеты", а также работу Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм". В кинотеатре "Зотов.Кино" покажут сборник современной анимации для дошкольников и школьников от двух лет. В него вошли семейные "Простоквашино" и "Оранжевая корова", комедия "Ну, погоди! Каникулы", сериалы "Приключения Пети и Волка", "Крутиксы", "Умка" и другие.

В кинотеатре "Москино Космос" пройдет анимационная программа с персонажами от студии "РИКИ". Гостей ожидают игровые сценки в исполнении актеров театра-студии "Смешарики". Также на "Ночи кино" в "Космосе" можно будет попробовать специально созданное к акции мороженое "Кинолента".