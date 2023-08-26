В Кронштадте пройдет экологический фестиваль искусств "Кронфест"

Центральным событием станет выставка арт-объектов художников из России и стран зарубежья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. В Кронштадте откроется XIV Международный экологический фестиваль искусств "Кронфест-2023". В программе - выставки на тему экологии с участием российских и зарубежных художников и фотографов, концертная программа.

"Кронфест" стал знаковым культурным событием города, ежегодно привлекающим внимание к вопросам защиты окружающей среды и ресурсосбережения. Фестиваль, органично объединяющий искусство и экологию, проводится 14-й год подряд, его события разнообразны и увлекательны. Каждый год программа обновляется, но центральным событием традиционно остается выставка арт-объектов, созданных художниками из России и стран зарубежья", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

На площадке "Кронфеста" заработает "Экошутер" - спортивно-развлекательная игра на тему борьбы с мусором. В выставочной части фестиваля будут представлены работы воспитанников Художественной школы Кронштадта имени Михаила Аникушина, экологическая серия фотографа Шарля Ксело "Глобальное потепление. Сценарии", авторские экспозиции Сергея Андреева "Боги и механизмы" и "Кронштадт - Севастополь". В этот же блок вошла выставка крафтовых изделий из бросовых материалов от воспитанников Центра социальной реабилитации инвалидов.

Для гостей праздника Кронштадтский дворец культуры подготовил концерт с участием солистов вокальных коллективов "Фреско" и "Паллада". Кроме того, в рамках фестиваля пройдет показ серий из анимационных сериалов "Три кота", "Царевны" и "Лекс и Плу", посвященных экологии. Дети узнают о важности заботы о природе, повторном использовании отходов и необходимости сортировки мусора.