Севастопольский драмтеатр завершил сезон премьерой спектакля "Три сестры" Чехова

За сезон театр выпустил 11 премьер

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского завершил сезон премьерой, на сцене театра состоялся показ пьесы Антона Чехова "Три сестры", передает корреспондент ТАСС.

"Мы завершаем 112-й театральный сезон премьерой - постановкой одной из самых известных пьес Антона Чехова "Три сестры". Цинизм - это то, что отсутствует в природе русского человека. И вот эта мечтательность и какая-то излишняя вера, что кто-то поможет, кто-то сделает, мечтательность и при этом абсолютное нежелание что-либо предпринять для осуществления желаемого присущи большинству героев пьесы. Произведения Чехова и сейчас не теряют своей актуальности, выбор материала диктует время", - сказал перед показом главный режиссера театра, режиссер - постановщик спектакля Григорий Лифанов.

В центре сюжета пьесы Чехова три сестры: Ольга, Маша и Ирина Прозоровы, каждая со своим характером и привычками. По словам режиссера, это пьеса о счастье, мечтах о хорошей жизни, о недостижимом ожидании перемен. Лифанов отметил, что для сегодняшнего зрителя также очень важен визуальный ряд, поэтому в спектакле присутствуют видеопроекции, объемные инсталляции и даже живая музыка.

Говоря о завершении сезона, Лифанов подвел и краткий итог деятельности театра, по его мнению, творческий сезон был напряженным. "За сезон театр посетило 142 тыс. зрителей, было проведено 438 мероприятий. Труппа и цеха работали на пределе возможностей. Мы выпустили 11 премьер - это большое количество. Самое значимое для нас и для города событие - это премьера "Севастопольского вальса" к 240-летию Севастополя. Этот спектакль стал визитной карточкой, мы будем начинать и заканчивать этой постановкой сезон", - сказал Лифанов, отметив, что жанр советской оперетты достаточно сложный для драматического актера, однако артисты достойно справились с материалом.

Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского ведет свою историю с начала ХХ века. В 60-е годы театр был признан одним из лучших в стране. Спектакли театра идут не только на большой сцене, но и в Античном театре в Херсонесе. Жанровый состав репертуара разнообразен: концертные номера, русская классика, оперетта, читки, постановки в жанре уличного театра, благотворительные постановки и концерты в военных частях и госпиталях. Работы театра неоднократно отмечались премиями и победами на различных фестивалях.