В Туле фестиваль "Пятницкая башня" открылся социальной выставкой, спектаклем и концертом

Всего запланировано проведение более 30 мероприятий

ТАСС, 26 августа. Просветительской выставкой с участием детей с особенностями развития, спектаклем и концертом открылся II Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", который проходит 25-27 августа в Тульском кремле. Всего запланировано более 30 мероприятий, в Тулу приедут свыше 200 артистов из России и дружественных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"У нас открылся II Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Стартовал он вечером в Тульском кремле тремя интересными проектами: спектаклем "Биография", выставочным проектом "Какая разница" и концертом группы "ДиДюЛя". Каждый привлек большой интерес аудитории всех возрастов. А 26 и 27 августа на разных площадках Тульского кремля и Казанской набережной будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи и кинопоказы", - сказали в пресс-службе.

В мистической трагикомедии "Биография" по одноименной пьесе швейцарского писателя Макса Фриша главные роли исполнили почетный деятель искусств города Москвы Анатолий Кот и заслуженная артистка России Евгения Крюкова. Продолжился вечер концертом группы "ДиДюЛя" на открытой сцене на Соборной площади. На просветительской выставке "Какая разница" представили фотоработы, повторяющие сюжеты картин известных художников, их героев изобразили люди с синдромом Дауна, используя навыки актерского мастерства, полученные ими на репетициях.

В проекте "Какая разница" приняли участие 18 детей и представили 14 фоторабот. "Детей гримировали, одевали в костюмы по известным картинам Сезана, Рубенса, Караваджо, Серова, Брюллова, Врубеля и других. Месяц длилась съемка, а подготовка костюмов - около трех, создание образов - подбор костюмов, их производство, грим, постановка, декорации - тоже три месяца. Для таких работ, как "Царевна-Лебедь" Врубеля, "Портрет графини Е. А. Воронцовой и княжны Е. М. Голицыной", отдельно писались фоны художником Анной Мановицкой, в состав съемочной группы вошли девять человек", - рассказал один из авторов выставки фотохудожник Всеволод Волоколамский.

Как отметил главный режиссер спектакля "Биография" Московского драматического театра "Человек" Владимир Скворцов, выступление артистов помогло зрителям с новой стороны взглянуть на свою жизнь. "Любое искусство должно быть направлено на абсолютный позитив, искусство не может быть злым. Участие театра "Человек" со спектаклем "Биография", который, возможно, кому-то поможет посмотреть на свою жизнь совершенно с другой точки зрения, а, может, что-то изменить или переиграть в своей жизни, здесь очень правильно. Этот спектакль позволяет взглянуть на нашу жизнь с доброй и правильной точки зрения", - поделился он.

По словам организаторов, в Тулу приедут более 200 артистов из различных регионов России, включая Донецкую Народную Республику, а также из Южной Осетии и Белоруссии. "У нас запланировано более 30 мероприятий для гостей всех возрастов. А одним из наиболее важных событий "Пятницкой башни" станет I Всероссийский многожанровый конкурс для детей и непрофессиональных артистов - социальный проект "Открытая сцена", - пояснили в пресс-службе.

О фестивале

Международный фестиваль добрых искусств впервые провели в селе Бехово Тульской области, в "Детской республике "Поленово", летом 2018 года под названием "Бабушкин сад", летом 2019 года он прошел там же во второй раз, впоследствии был приостановлен из-за пандемии. В августе 2022 года он открылся вновь в обновленном формате в Тульском кремле как Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Мероприятие вошло в официальную программу культурного проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.